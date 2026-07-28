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В Риге сорван концерт американского рэпера Pitbull - десятки тысяч зрителей недовольны 0 713

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Pitbull

Концерт американского рэпера Pitbull, который должен был состояться в среду, 29 июля на Большой эстраде Межапарка, отменен, сообщили организаторы.

Причиной отмены стали технические проблемы, возникшие во время монтажа концертной инфраструктуры. Так во всяком случае заявляют организаторы FBI.

Кстати, FBI успели продать более 40 тысяч билетов, получив за них по неофициальным данным около 5 миллионов евро.

«Оставшегося времени недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие технические проблемы и обеспечить проведение мероприятия в соответствии со всеми необходимыми техническими стандартами», — шокировали организаторы десятки тысяч человек, которые купили билеты на концерт. Многие из них уже прилетели Ригу из-за границы.

Организаторы пообещали, что информация о дальнейших действиях для владельцев билетов будет направлена по электронной почте.

Ранее сообщалось, что на Большой эстраде Межапарка должен был состояться концерт Pitbull в рамках его нового тура I'm Back.

На счету Pitbull — миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах, сотни золотых и платиновых сертификаций и мировые хиты, среди которых Give Me Everything, Timber, International Love и Fireball.

Вот это видео, например, набрало 1,3 млрд просмотров:

Карьера Pitbull началась в начале 2000-х годов. В его творчестве сочетаются хип-хоп, поп-музыка, латиноамериканские и танцевальные ритмы. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Дженнифер Лопес, Шакира, группа Gipsy Kings, Рики Мартин и Энрике Иглесиас.

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#артист #музыка #развлечения
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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