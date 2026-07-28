Польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком нападении на граждан Украины возле магазина Żabka во Вроцлаве. Следствие считает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. К расследованию подключилось Генеральное консульство Украины.

Польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении 20-летней Анастасии и 21-летнего Максима — граждан Украины. Нападение произошло возле магазина Żabka во Вроцлаве. Для задержания подозреваемых были привлечены бойцы контртеррористического подразделения.

По данным польских СМИ, один из задержанных — ранее судимый Адам Ц. по прозвищу Цыцу, выступающий в боях на голых кулаках. Второй подозреваемый известен как футбольный хулиган и боец смешанных единоборств (ММА).

Как сообщается, конфликт начался в магазине, когда Анастасия сделала замечание мужчине, пытавшемуся пройти к кассе без очереди. После этого один из его спутников агрессивно спросил девушку, почему она на них смотрит, а другой поинтересовался, приехала ли она из Украины.

После выхода из магазина словесная перепалка продолжилась. Мужчины начали оскорблять молодых людей и призывали Максима «ехать на войну». Когда Анастасия включила камеру телефона, чтобы снять происходящее, один из нападавших ударил Максима кулаком в лицо.

На опубликованных видеозаписях видно, как молодого человека избивают руками и ногами, в том числе по голове, уже после того, как он упал на землю. Анастасию также несколько раз ударили по лицу и голове.

Брат пострадавшей рассказал журналистам, что девушка получила несколько ударов по лицу, ей разорвали ухо и применили электрошокер. Максим, по его словам, получил многочисленные удары по голове и лицу.

После нападения один из участников драки скрылся на спортивном автомобиле, однако позже был задержан полицией. По имеющейся информации, второй подозреваемый пытался покинуть город, но также был задержан.

Мать пострадавшей Карина Кицай сообщила журналистам портала gazetawroclawska.pl, что личности двух предполагаемых участников нападения удалось установить благодаря широкому распространению информации в интернете. По ее словам, третьего участника инцидента продолжают разыскивать.

— Это ужасно. Дочь живет здесь уже семь лет, и с ней никогда ничего подобного не происходило, — рассказала женщина.

Представитель Городской комендатуры полиции Вроцлава Александра Фреус подтвердила, что правоохранители получили сообщение об избиении молодой пары. По ее словам, инцидент произошел в воскресенье, 26 июля, около 18:30 на улице Окулицкого во Вроцлаве.

— Полицейские проводят интенсивные мероприятия по установлению личности всех нападавших, — заявила Фреус.

В полиции также сообщили, что, по предварительным данным, агрессия была связана с национальной принадлежностью потерпевших. Конфликт начался в очереди в магазине, а затем продолжился уже на улице, где мужчины напали на граждан Украины.

На произошедшее отреагировало Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. По поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги дипломаты направили официальный запрос в польскую полицию.

В консульстве заявили, что ожидают официальной информации о ходе расследования и призвали польские власти провести быстрое и всестороннее расследование, установить мотивы преступления и привлечь виновных к ответственности. Пострадавшим также пожелали скорейшего выздоровления.

Следствие рассматривает нападение как возможное преступление на почве национальной ненависти. Расследование продолжается, полиция устанавливает всех участников избиения, а украинские дипломаты взяли дело под контроль.