Команда латвийских специалистов по тушению природных пожаров продолжает работу в Португалии, где сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Спасатели уже приняли участие в двух серьезных операциях, работая бок о бок с португальскими коллегами.

В настоящее время латвийские пожарные размещены в двух районах страны — Алмейриме и Транкозу, где сохраняется повышенная пожароопасность.

Как отмечают спасатели, одной из главных сложностей стали экстремально высокие температуры: днем воздух нередко прогревается до +40 градусов, а также гористый рельеф Португалии, который значительно усложняет работу.

Несмотря на непростые условия, команда чувствует себя хорошо. Латвийские пожарные участвуют не только в ликвидации возгораний, но и в совместных учениях, осваивают новые методы борьбы с природными пожарами и делятся своим профессиональным опытом с зарубежными коллегами.

Работа латвийских пожарных в Португалии проходит в сложных климатических условиях, однако специалисты успешно справляются с поставленными задачами. Международное сотрудничество позволяет не только эффективнее бороться с лесными пожарами, но и обмениваться опытом, который может пригодиться при ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.