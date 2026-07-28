Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жара до +40°C: Латвийские огнеборцы прошли первое боевое крещение в Португалии 0 109

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские пожарные в Португалии

Фото: VUGD.

Команда латвийских специалистов по тушению природных пожаров продолжает работу в Португалии, где сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Спасатели уже приняли участие в двух серьезных операциях, работая бок о бок с португальскими коллегами.

В настоящее время латвийские пожарные размещены в двух районах страны — Алмейриме и Транкозу, где сохраняется повышенная пожароопасность.

Как отмечают спасатели, одной из главных сложностей стали экстремально высокие температуры: днем воздух нередко прогревается до +40 градусов, а также гористый рельеф Португалии, который значительно усложняет работу.

pozari-Portugalija_3.jpgpozari-Portugalija_2.jpgpozari-Portugalija_1.jpgpozari-Portugalija_5.jpgpozari-Portugalija_4.jpg

Несмотря на непростые условия, команда чувствует себя хорошо. Латвийские пожарные участвуют не только в ликвидации возгораний, но и в совместных учениях, осваивают новые методы борьбы с природными пожарами и делятся своим профессиональным опытом с зарубежными коллегами.

Работа латвийских пожарных в Португалии проходит в сложных климатических условиях, однако специалисты успешно справляются с поставленными задачами. Международное сотрудничество позволяет не только эффективнее бороться с лесными пожарами, но и обмениваться опытом, который может пригодиться при ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

×
Читайте нас также:
#Португалия #Латвия #спасатели
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Горит автомобиль
Изображение к статье: Гунтар Божа
Изображение к статье: После аварии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рукла
В мире
Изображение к статье: река
ЧП и криминал
Изображение к статье: панель автомобиля
Политика
Изображение к статье: Борт авиакомпании airBaltic Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: самолет airBaltic
Политика
Изображение к статье: дом на Смилшу 7
Наша Латвия
Изображение к статье: Рукла
В мире
Изображение к статье: река
ЧП и криминал
Изображение к статье: панель автомобиля
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео