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Женщину отбросило вместе с автомобилем: в Мадоне водитель без прав устроил тяжелую аварию 0 986

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: После аварии
ФОТО: скриншот видео TV3

В Мадоне 21-летний водитель, не имевший права управлять автомобилем, на большой скорости врезался в припаркованную машину. Тяжелые травмы получила женщина, которая в момент столкновения стояла у багажника и готовилась поехать на кладбище.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), авария произошла в пятницу днем на улице Райня. По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen двигался с явным превышением скорости. Потеряв управление, водитель выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный Peugeot.

В этот момент хозяйка автомобиля складывала цветы в багажник, собираясь заранее подготовиться к празднику кладбищ. От сильного удара Peugeot отбросило вперед на несколько метров вместе с женщиной, оказавшейся между автомобилем и багажником. Очевидцы сразу бросились ей на помощь.

Муж пострадавшей Марис рассказал, что его супруга получила тяжелые травмы обеих ног и головы. Женщина находится в больнице, ей предстояла операция.

«Жена была у багажника. От удара ее отбросило прямо в него. Сегодня ей должны были делать операцию», — рассказал мужчина.

По данным полиции, 21-летний водитель не имел права садиться за руль. В отношении него действовал запрет на управление транспортными средствами. Находился ли молодой человек под воздействием алкоголя или наркотических веществ, пока неизвестно — результаты экспертиз еще не готовы.

По словам местных жителей, и водитель, и его пассажир хорошо известны в городе. После аварии жители активно обсуждают их прежние нарушения и опасаются, что трагедии можно было избежать.

«Меня интересует, почему их не надевают наручники и не сажают за решетку. После первого случая уже было достаточно. Они устроили множество аварий, а никто ничего не делает», — говорит Марис.

Из-за тяжелых травм женщина может потерять возможность вернуться к своей работе. По словам мужа, она много лет развивала собственную парикмахерскую, однако теперь ее будущее остается под вопросом.

Жители района считают, что сама улица Райня также нуждается в дополнительных мерах безопасности. По их словам, аварии здесь происходят регулярно, а особенно опасным участок становится в учебное время рядом с детским садом и домом культуры. Они предлагают установить искусственные неровности, которые заставят водителей снижать скорость.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается, а состояние пострадавшей остается тяжелым.

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#травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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