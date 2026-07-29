Государственная полиция завершила расследование уголовного дела о крупном канале сбыта наркотиков, который удалось раскрыть после смерти молодой женщины от передозировки в Кулдиге. В ходе следствия были обнаружены более 100 тайников с запрещенными веществами в Юрмале и Елгаве, а дело уже передано в прокуратуру.

Расследование началось после трагедии 24 сентября прошлого года, когда в Кулдигскую больницу доставили молодую женщину с отравлением наркотическими веществами. Позже она скончалась, а уголовное дело привело полицейских к предполагаемому каналу распространения наркотиков.

В ходе следствия были задержаны две женщины и гражданин Индии, которого считают основным фигурантом дела. Все время расследования мужчина находился под стражей и, по данным полиции, сотрудничал со следствием.

Во время обысков в Вентспилсе и транспортных средствах, которыми пользовался подозреваемый, были обнаружены 197 таблеток MDMA, более 270 граммов марихуаны, а также небольшие количества кокаина и кетамина. У одной из задержанных в Кулдиге нашли свертки с предположительно марихуаной, электронные сигареты и табачные изделия без акцизных марок, а у второй женщины — таблетку, предположительно MDMA, и сигареты с запахом марихуаны. Уголовный процесс в отношении нее завершили еще в начале этого года.

Продолжив расследование, сотрудники Государственной полиции выяснили, что подозреваемый распространял наркотики через систему тайников. Всего было обнаружено 103 закладки в лесных массивах Юрмалы и Елгавы.

Тайники находились в микрорайонах Слока, Каугури, Лиелупе, Яундубулты и Дзинтари, а также в лесном массиве возле улицы Ригас в Елгаве и на пойменных лугах реки Свете. Из них изъяли 193 таблетки MDMA и 151 бумажный носитель, пропитанный LSD.

Следствие установило, что подозреваемый передал часть таблеток одной из задержанных женщин, а та затем продала их двум жительницам Кулдиги.

Экспертиза показала, что погибшая женщина в день трагедии употребила MDMA и марихуану. Однако в ее организме также были обнаружены амфетамин, метамфетамин и другие наркотические вещества, о которых в начале расследования известно не было. По заключению экспертов, причиной смерти стало комбинированное отравление несколькими психоактивными веществами, осложнившееся тяжелым поражением головного мозга.

В связи с этим следствие пришло к выводу, что смерть женщины нельзя напрямую связывать именно с таблеткой MDMA, которая через посредников была приобретена у задержанного мужчины.

По данным полиции, ранее подозреваемый не был судим и действовал самостоятельно, без организованной преступной группы. После задержания его вид на жительство в Латвии был аннулирован, поэтому после завершения уголовного процесса он будет выдворен из страны.

Уголовное дело о незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью сбыта в крупном размере уже передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. По закону обвиняемому грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд.

Расследование, начавшееся после смертельного отравления в Кулдиге, позволило ликвидировать крупную сеть тайников с наркотиками и передать дело в прокуратуру.