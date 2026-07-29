Бывший начальник Государственной полиции Артис Велшс считает, что трагедию в Приекуле, где вне службы пьяный полицейский убил мужчину, можно было попытаться предотвратить. По его мнению, подобная агрессия не возникает внезапно, а значит, тревожные сигналы могли появиться задолго до преступления.

После трагедии, произошедшей в минувшие выходные во время праздника города в Приекуле, эксперт по вопросам безопасности и бывший начальник Государственной полиции Артис Велшс призвал уделять больше внимания раннему выявлению сотрудников, склонных к агрессивному поведению.

В эфире программы «900 секунд» (TV3) он подчеркнул, что расследование и наказание виновных важны, однако не менее важно создавать механизмы, которые помогут предотвращать подобные преступления.

«Даже не будучи знакомым с этим полицейским, я готов утверждать, что он и раньше проявлял агрессию. Не бывает так, что человек просто пришел, напился и убил другого», — заявил Велшс.

По его словам, склонность к насилию, как правило, формируется постепенно и проявляется в поведении задолго до того, как происходит преступление. Поэтому коллеги и непосредственные руководители должны замечать подобные изменения и реагировать на них.

Велшс не исключил, что и в этом случае могли существовать признаки — конфликтные ситуации или другие особенности поведения, которые указывали на наличие проблемы.

Одним из решений он назвал внедрение более эффективной системы раннего предупреждения. По его словам, подобные механизмы уже применяются в ряде европейских стран и помогают выявлять сотрудников, у которых появляются тревожные поведенческие признаки.

При этом эксперт отметил, что Бюро внутренней безопасности обычно начинает работу уже после совершения преступления.

«Очень многое можно сделать еще до этого», — подчеркнул он.

Велшс пояснил, что не предлагает усиливать контроль над всеми сотрудниками полиции или вмешиваться в их личную жизнь. По его мнению, речь должна идти о своевременной работе с теми, чье поведение уже вызывает обоснованные опасения.

Он также подчеркнул, что ключевая роль здесь принадлежит непосредственным руководителям, которые ежедневно работают с подчиненными и имеют больше возможностей заметить изменения в их поведении.

В то же время бывший глава Госполиции отметил, что ответственность за преступление прежде всего несет человек, который его совершил. По его словам, автоматически возлагать вину на руководителей только потому, что их подчиненный совершил преступление вне службы, нельзя.

По мнению Артиса Велшса, предотвращение подобных трагедий зависит не только от расследования уже совершенных преступлений, но и от своевременного выявления тревожных сигналов внутри самой полиции.