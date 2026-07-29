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«Морское такси» с кокаином не дошло до Европы: У берегов Португалии перехватили кокаин на полмиллиарда евро 0 280

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: У побережья Португалии правоохранители задержали скоростной катер, на борту которого находилось более 2,6 тонны кокаина

В Атлантическом океане завершилась крупная международная операция по борьбе с наркоторговлей. У побережья Португалии правоохранители задержали скоростной катер, на борту которого находилось более 2,6 тонны кокаина общей стоимостью почти 500 миллионов евро.

Операция была проведена примерно в 90 километрах к юго-западу от мыса Эшпишел, недалеко от Лиссабона. Об успешном перехвате сообщила итальянская финансовая полиция Guardia di Finanza.

По подозрению в контрабанде наркотиков задержаны четыре человека: двое граждан Испании, гражданин Албании и житель Гибралтара, передает Entrevue.

Расследование проводили итальянские правоохранительные органы при поддержке морской полиции Португалии. По словам следователей, операция стала очередным примером эффективного международного сотрудничества в борьбе с транснациональными наркокартелями.

«Морские такси» для доставки наркотиков

По данным следствия, преступные группировки все чаще используют сверхскоростные катера типа go-fast, способные развивать скорость свыше 70 узлов (около 130 км/ч).

Такие суда выполняют роль своеобразных «морских такси»: в открытом океане они принимают крупные партии кокаина с судов, прибывающих из Южной Америки, а затем доставляют наркотики к европейскому побережью.

Высокая скорость и скрытный характер перегрузки значительно осложняют работу правоохранительных органов.

Атлантика остается главным маршрутом

Следователи отмечают, что Атлантический океан по-прежнему остается одним из основных путей поставок кокаина в Европу. В связи с этим европейские правоохранительные службы усиливают совместные операции по выявлению и ликвидации международных каналов наркоторговли.

Изъятие более 2,6 тонны кокаина стало одним из крупнейших успехов европейских правоохранителей за последнее время. Операция подтверждает, что международное сотрудничество остается одним из ключевых инструментов в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

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#Европа #контрабанда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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