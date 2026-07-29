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Неожиданная находка в машине: полиция изъяла около килограмма амфетамина 0 55

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наркотики
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция задержала в волости Свенте Аугшдаугавского края мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Во время процессуальных действий у него обнаружили и изъяли около одного килограмма амфетамина.

Задержание было проведено 16 июля сотрудниками Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции совместно со следователями Южнолатгальского участка. Операция состоялась после проверки оперативной информации о возможном незаконном обороте наркотических веществ.

В ходе процессуальных действий у мужчины 1992 года рождения было изъято около 1000 граммов амфетамина. Наркотическое вещество направлено на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе происхождение изъятых наркотиков и возможные каналы их распространения.

Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и подтверждена вступившим в силу решением суда.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют происхождение крупной партии амфетамина и устанавливают возможных сообщников задержанного.

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#полиция #преступность #задержание #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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