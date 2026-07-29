Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему пожар электромобиля в Риге тушили несколько часов: что произошло на парковке бизнес-центра 0 254

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: горящее авто
ФОТО: скриншот видео TV3

В понедельник днем на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас загорелся электромобиль Škoda. Огонь удалось быстро потушить, однако спасателям еще несколько часов пришлось контролировать температуру аккумулятора, чтобы исключить повторное возгорание.

Пожар произошел около 13:00 на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас в Риге. Загорелся электромобиль Škoda, рядом с которым в тот момент не было других машин. Благодаря этому огонь не перекинулся на соседние автомобили, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сотрудники офисов сначала заметили дым, поднимавшийся из-под капота. Уже через несколько секунд появились открытые языки пламени.

«Все произошло очень быстро. Сразу сработала сигнализация, нас эвакуировали из офиса. Мы вышли на улицу, и приехали пожарные», — рассказал сотрудник одного из офисов Дайнис.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако на месте они оставались еще несколько часов. Причина — особенности тушения электромобилей: после пожара необходимо длительное время контролировать температуру тяговой батареи, чтобы не допустить ее повторного воспламенения.

Сгоревший автомобиль был трехлетней Škoda, которую сотрудники расположенной поблизости строительной компании арендовали у компании Mobire. После происшествия клиент практически сразу получил замену.

«Уже к 20:00 автомобиль был доставлен в авторизованный дилерский сервис. В тот же день, в течение нескольких часов, мы предоставили автомобиль на замену, поэтому работа компании не прерывалась ни на минуту», — сообщил региональный руководитель Mobire Latvija Янис Трезиньш.

Причину возгорания пока не называют. В компании отметили, что делать какие-либо выводы преждевременно — обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам авторизованного сервисного центра.

Возгорания электромобилей происходят сравнительно редко, однако при таких пожарах спасателям нередко приходится значительно дольше оставаться на месте именно из-за необходимости контролировать состояние аккумуляторной батареи.

Окончательную причину пожара установит экспертиза, однако инцидент обошелся без пострадавших и не привел к повреждению соседних автомобилей.

×
Читайте нас также:
#пожар #Рига #безопасность #технологии #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Pitbull Иконка видео
Изображение к статье: Томс Вилчинскис
Изображение к статье: Евро в женских руках
Изображение к статье: Тюрьма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: бутылки вина
Бизнес
Изображение к статье: Наркотики
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему динозавры достигали таких больших размеров?
В мире животных
Изображение к статье: Ученые нашли новую связь между обонянием и зрением в мозге собак
В мире животных
Изображение к статье: мужчина и мотоцикл
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как отучить кошку будить владельцев с утра пораньше
В мире животных
Изображение к статье: бутылки вина
Бизнес
Изображение к статье: Наркотики
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему динозавры достигали таких больших размеров?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео