В понедельник днем на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас загорелся электромобиль Škoda. Огонь удалось быстро потушить, однако спасателям еще несколько часов пришлось контролировать температуру аккумулятора, чтобы исключить повторное возгорание.

Пожар произошел около 13:00 на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас в Риге. Загорелся электромобиль Škoda, рядом с которым в тот момент не было других машин. Благодаря этому огонь не перекинулся на соседние автомобили, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сотрудники офисов сначала заметили дым, поднимавшийся из-под капота. Уже через несколько секунд появились открытые языки пламени.

«Все произошло очень быстро. Сразу сработала сигнализация, нас эвакуировали из офиса. Мы вышли на улицу, и приехали пожарные», — рассказал сотрудник одного из офисов Дайнис.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако на месте они оставались еще несколько часов. Причина — особенности тушения электромобилей: после пожара необходимо длительное время контролировать температуру тяговой батареи, чтобы не допустить ее повторного воспламенения.

Сгоревший автомобиль был трехлетней Škoda, которую сотрудники расположенной поблизости строительной компании арендовали у компании Mobire. После происшествия клиент практически сразу получил замену.

«Уже к 20:00 автомобиль был доставлен в авторизованный дилерский сервис. В тот же день, в течение нескольких часов, мы предоставили автомобиль на замену, поэтому работа компании не прерывалась ни на минуту», — сообщил региональный руководитель Mobire Latvija Янис Трезиньш.

Причину возгорания пока не называют. В компании отметили, что делать какие-либо выводы преждевременно — обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам авторизованного сервисного центра.

Возгорания электромобилей происходят сравнительно редко, однако при таких пожарах спасателям нередко приходится значительно дольше оставаться на месте именно из-за необходимости контролировать состояние аккумуляторной батареи.

Окончательную причину пожара установит экспертиза, однако инцидент обошелся без пострадавших и не привел к повреждению соседних автомобилей.