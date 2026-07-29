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Поездка с внучкой в Балдоне закончилась аварией: водитель потерял сознание и врезался в дерево 1 454

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник днем в Балдоне легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, водитель мог потерять сознание, однако в результате аварии он не получил серьезных травм.

ДТП произошло около 13:00 на улице Ригас в Балдоне. Автомобиль Škoda внезапно съехал с проезжей части и врезался в придорожное дерево.

К счастью, в аварии не участвовали другие машины. Сам водитель не пострадал, однако после случившегося не смог объяснить, почему потерял управление.

«Может, потерял сознание... Очнулся уже у дерева», — рассказал он съемочной группе передачи Degpunktā (ТВ3).

Вскоре к месту аварии подошел местный житель. По его словам, движение на этой улице обычно спокойное, а водители редко превышают скорость, поэтому произошедшее стало для него неожиданностью.

Мужчина добавил, что самое главное — водитель остался жив, после чего с улыбкой заметил, что приехал в Балдоне вместе с внучкой показать ей город и теперь «есть что показать».

Из-за сильных повреждений Škoda не могла продолжить движение. Чтобы освободить дорогу, пожарные с помощью лебедки сняли автомобиль с дерева и отбуксировали его на соседнюю улицу.

Полиция начала административный процесс для выяснения обстоятельств происшествия. По предварительной версии, причиной ДТП действительно могла стать внезапная потеря сознания водителем.

После эвакуации машины на месте аварии остались разбросанные детали автомобиля и примятая трава. Если следы на газоне вскоре уберут, то поврежденное дерево еще долго будет напоминать о произошедшем.

Подобные случаи показывают, что даже без превышения скорости или столкновения с другими автомобилями внезапное ухудшение самочувствия водителя может привести к серьезной аварии.

Обстоятельства ДТП еще предстоит окончательно установить, однако эта авария закончилась без пострадавших — несмотря на серьезные повреждения автомобиля.

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#полиция #ДТП #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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