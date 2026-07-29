Утром 29 июля на улице Сергея Эйзенштейна в Риге полицейская погоня завершилась серьезным ДТП. Пытаясь скрыться от правоохранителей, водитель белого Ford столкнулся с другим автомобилем, после чего съехал с дороги и остановился в лесополосе.

По словам очевидцев, сотрудники полиции преследовали белый автомобиль Ford. Во время погони водитель врезался в другую машину, потерял управление, вылетел с проезжей части и остановился среди деревьев.

О происшествии на улице Сергея Эйзенштейна сообщил аккаунт @sadursme в социальных сетях.

На момент публикации Государственная полиция не предоставила официальной информации об обстоятельствах происшествия. Пока неизвестно, что стало причиной преследования, есть ли пострадавшие и были ли задержаны находившиеся в автомобиле люди.

Обстоятельства полицейской погони и причины аварии предстоит установить в ходе проверки. Официальная информация о пострадавших и возможных задержаниях пока отсутствует.