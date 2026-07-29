Государственная полиция призывает жителей не участвовать в несогласованных собраниях в Межапарке, к которым призывают пользователи социальных сетей после отмененного сегодня концерта американского рэпера Pitbull.

В полиции отмечают, что для организации публичного мероприятия необходимо согласование с самоуправлением и за несоблюдение этого требования может быть применена административная ответственность.

Государственная полиция и полиция Рижского самоуправления сегодня будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить общественный порядок в окрестностях Межапарка и в центре Риги.

Как сообщалось, вечером во вторник, 28 июля, было объявлено об отмене концерта американского рэпера Pitbull.

По словам организаторов, причиной отмены концерта стали "технические проблемы, возникшие во время монтажа". "Оставшегося времени недостаточно, чтобы устранить возникшие технические проблемы безопасно и в соответствии с необходимыми стандартами", - говорится в заявлении организаторов.