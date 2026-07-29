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В Мадоне арестован водитель, сбивший женщину у припаркованного автомобиля 0 255

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наручники

В Мадоне суд заключил под стражу водителя, который на прошлой неделе совершил тяжелое ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина. Как сообщили в Государственной полиции, ранее молодой человек уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за употребления наркотиков, а на момент аварии ему было запрещено управлять транспортными средствами.

По данным полиции, авария произошла 24 июля около 16:02 на улице Райня в Мадоне.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat врезался в припаркованный Peugeot. В момент столкновения возле багажника Peugeot находилась женщина. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В ДТП также пострадал пассажир Volkswagen Passat. Ему оказали медицинскую помощь, однако госпитализация не потребовалась.

В ходе расследования выяснилось, что водитель ранее неоднократно попадал в поле зрения Государственной полиции в связи с употреблением наркотических веществ. После аварии его также доставили в больницу. Кроме того, установлено, что на момент происшествия в отношении мужчины действовал запрет на использование водительских прав, то есть он не имел права управлять автомобилем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства аварии.

28 июля подозреваемый был задержан, а 29 июля суд удовлетворил ходатайство Государственной полиции и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, которое привело к тяжелым последствиям для пострадавшей женщины.

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#ДТП #преступления #наркотики #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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