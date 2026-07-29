Из двора дома в рижском микрорайоне Шампетерис похитили мотоцикл Honda, который владелец использовал не только для поездок, но и для спортивных соревнований. Теперь мужчина надеется, что транспорт удастся найти с помощью очевидцев.

Житель Риги Янис разыскивает свой красный мотоцикл Honda, похищенный в ночь на 22 июля со двора дома №40 на улице Залвес в микрорайоне Шампетерис, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Вечером 21 июля он, как обычно, оставил мотоцикл на привычном месте. Однако утром транспортного средства уже не оказалось.

Сначала мужчина решил, что друзья могли устроить розыгрыш и просто спрятать мотоцикл. Но вскоре стало ясно, что речь идет о краже.

Осматривая окрестности, примерно в 500 метрах от дома Янис обнаружил следы, которые, по его мнению, оставил мотоцикл. Это позволило предположить, что злоумышленник не заводил его сразу, а сначала откатил подальше от места стоянки.

Похищенной Honda уже более 30 лет. Несмотря на возраст, мотоцикл был не просто средством передвижения. Его использовали в соревнованиях, поэтому на кузове сохранились характерные царапины и вмятины.

Для владельца эта техника имеет прежде всего личную ценность. Вместе с отцом он подготовил мотоцикл для занятий скийорингом — зимним видом спорта, в котором спортсмена на лыжах буксирует мотоцикл. Именно на этой Honda Янис завоевал второе место на соревнованиях.

Сейчас владелец просит откликнуться всех, кто мог видеть мотоцикл или знает, где он находится. Речь идет о красной Honda с государственным регистрационным номером TG-4531.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 112.

Владелец надеется, что благодаря помощи очевидцев мотоцикл удастся найти и вернуть.