На этой неделе в Видземе произошли два похожих преступления на автомойках самообслуживания. В одном случае злоумышленникам не удалось добраться до денег, а в другом они вскрыли платежный терминал и скрылись с наличными.

Государственная полиция расследует два случая повреждения платежных терминалов на автомойках самообслуживания в Видземе. Правоохранители не исключают, что оба преступления могут быть связаны между собой.

Первый инцидент произошел утром 27 июля в Салацгриве Лимбажского края. Около 10:30 неизвестные повредили платежный терминал на автомойке самообслуживания на улице Видземес.

Несмотря на попытку взлома, похитить деньги злоумышленникам не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Второй случай был зарегистрирован в ночь на вторник в Руйиене Валмиерского края. Около 01:30 преступники вскрыли платежный терминал автомойки и похитили находившиеся внутри деньги.

Размер причиненного ущерба пока устанавливается. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

В полиции сообщили, что расследование продолжается по обоим эпизодам. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проверяют, могли ли оба преступления быть совершены одними и теми же лицами.

Серия похожих взломов за короткий промежуток времени может свидетельствовать о действиях одной преступной группы. Если эта версия подтвердится, расследование обоих эпизодов будет рассматриваться в комплексе.

Полиция призывает владельцев объектов самообслуживания уделять особое внимание безопасности платежных терминалов и продолжает устанавливать личности причастных к преступлениям.