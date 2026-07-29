Поздним вечером жительница пришла на помощь мужчине, который не смог самостоятельно перелезть через забор Государственного центра социального ухода. После происшествия руководство учреждения пообещало оценить действия сотрудников, а местные жители вновь заговорили о давней проблеме соседства с центром.

Поздно вечером жительница Илзе услышала из окна своей квартиры крики о помощи. Собравшись с духом, она вышла на улицу и примерно в 60 метрах от дома, за гаражами, обнаружила мужчину, застрявшего в заборе, окружающем территорию Государственного центра социального ухода, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Мужчина рассказал, что живет в центре и возвращался после прогулки. По его словам, он почти перелез через ограждение, но сорвался.

«Почти получилось, но нога соскользнула», — объяснил он.

На вопрос, зачем он вообще покинул территорию учреждения, мужчина ответил, что просто хотел прогуляться, поскольку, по его словам, «там нечего делать».

Поняв, что самостоятельно освободить пострадавшего не удастся, Илзе позвала мужа. Втроем они помогли мужчине перебраться через забор, после чего он, прихрамывая, вернулся на территорию центра.

Однако женщину удивило другое обстоятельство. Она утверждает, что, пока мужчина звал на помощь, никто из сотрудников учреждения не подошел, хотя, по ее словам, рядом находились люди в форме.

В Государственном центре социального ухода ситуацию пока не объяснили. Представитель учреждения Диана Аниня сообщила, что произошедшее будет проанализировано. Она также отметила, что после 22:00 мужчина мог попасть обратно на территорию через главные ворота, не перелезая через ограждение.

По словам Анини, в центре проживают люди с различными психическими нарушениями, поэтому подобные ситуации требуют индивидуального подхода.

«Мы должны соблюдать баланс между двумя одинаково важными ценностями: правом человека на свободу и нашей обязанностью обеспечивать его безопасность», — подчеркнула она.

Сейчас в центре проживают 187 человек. Большинство из них могут самостоятельно покидать территорию, если заранее сообщат сотрудникам, куда направляются и когда планируют вернуться.

Вместе с тем местные жители говорят, что соседство с учреждением уже давно вызывает у них вопросы. По словам одного из жителей, постояльцы центра практически ежедневно заходят во дворы, роются в мусорных контейнерах и оставляют после себя беспорядок.

Съемочная группа передачи Degpunktā во время съемок также застала мужчину, который искал что-то в мусорном контейнере и спустя минуту нашел окурок сигареты.

В центре признают, что контролировать каждого проживающего невозможно, поэтому в случае нарушений рекомендуют обращаться в Государственную полицию.

Происшествие вновь привлекло внимание к тому, как совместить свободу проживающих в социальных учреждениях с их безопасностью и спокойствием окружающих.