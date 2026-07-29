Во французском городе Оран полиция обнаружила тела пяти новорожденных, спрятанные в картонных коробках и пластиковых пакетах. Расследование началось после того, как женщина была доставлена в больницу, где родила здорового ребенка.

Правоохранительные органы французского департамента Воклюз начали судебное расследование после страшной находки в доме супружеской пары. Во время обыска полицейские обнаружили останки пяти младенцев, хранившиеся в картонных коробках, помещенных в пластиковые пакеты, передает Entrevue.

Муж нашел первое тело

По предварительным данным, мужчина отсутствовал дома, когда его супруга отправилась в больницу рожать. После семейной ссоры из-за содержимого нескольких коробок он решил проверить их и обнаружил тело младенца, находившееся в состоянии сильного разложения.

Мужчина отвез страшную находку в больницу, после чего медики незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Полицейские прибыли в дом супругов и во время обыска нашли останки еще четырех новорожденных.

Ребенок родился здоровым

Женщина, 1994 года рождения, в понедельник вечером родила третьего живого ребенка. По данным следствия, беременность вновь могла протекать в состоянии так называемого отрицания беременности — редкого психологического состояния, при котором женщина длительное время не осознает, что ждет ребенка.

Теперь следователям предстоит установить обстоятельства гибели пяти младенцев, определить, когда именно произошли эти смерти, а также выяснить степень возможной ответственности каждого из супругов.

Следствие только начинается

Пока никому не предъявлены обвинения, а уголовно-правовая квалификация произошедшего еще не определена.

Судебно-медицинские эксперты должны установить причины смерти детей, выяснить, родились ли они живыми, а также определить давность беременностей и время наступления смерти каждого ребенка.

Дело напоминает одно из самых громких преступлений Франции

Французские СМИ уже проводят параллели с делом Доминик Котре, которая в 2015 году была осуждена за убийство восьми своих новорожденных детей.

Однако следователи подчеркивают, что нынешнее расследование находится лишь на начальном этапе, поэтому делать выводы о виновности кого-либо пока преждевременно.

Обстоятельства трагедии в Оране пока остаются неясными. Ответы на ключевые вопросы — были ли младенцы рождены живыми, что стало причиной их смерти и кто несет ответственность — должны дать судебно-медицинские экспертизы и дальнейшее расследование.