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Беларусь копает под Европу - в Литве нашли второй подземный туннель 0 166

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туннель

Литовские пограничники обнаружили второй за короткое время подземный туннель, который, по версии следствия, мог использоваться для незаконной переправки мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза. На этот раз речь идет уже о почти готовом подземном проходе.

Туннель был обнаружен вечером 27 июля неподалеку от деревни Пертакас в Варенском районе. Его нашли с помощью специального оборудования, фиксирующего колебания грунта.

Этот участок границы проходит вдоль реки, поэтому защитное ограждение здесь расположено не непосредственно на линии границы, а глубже на территории Литвы.

Подозреваемые успели скрыться

Когда пограничники прибыли на место, около двадцати человек, предположительно нелегальных мигрантов, успели покинуть район и вернуться на территорию Беларуси.

По данным литовской Службы охраны государственной границы, это были молодые мужчины в гражданской одежде.

Туннель почти достроили

В ходе осмотра специалисты обнаружили подземный ход длиной около 11 метров, проходивший под патрульной дорогой, по которой регулярно передвигаются сотрудники пограничной службы.

Рядом были найдены бревна для укрепления стен, выкопанный песок и строительные ведра, что свидетельствует о проведении активных работ.

По словам пограничников, туннель еще не был полностью готов: выхода на литовскую сторону за патрульной дорогой не существовало, поэтому использовать его для незаконного пересечения границы пока было невозможно.

После завершения следственных действий проход был засыпан.

Это уже второй обнаруженный за последнее время подземный туннель на литовско-белорусской границе. Литовские власти считают, что подобные сооружения могут использоваться для организации нелегальной миграции, и усиливают контроль на наиболее уязвимых участках государственной границы.

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#Литва #граница #миграция #контрабанда #безопасность #следствие #Беларусь #Евросоюз
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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