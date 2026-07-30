Немецкие СМИ сообщили новые подробности о семье 21-летнего Абдула Баллута, подозреваемого в совершении теракта во время празднования Christopher Street Day в Берлине. По данным журналистов, отец молодого человека ведет открытую гомосексуальную жизнь, тогда как сам подозреваемый воспитывался в глубоко религиозной семье.

Как пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на источники в полиции, родители Абдула Баллута давно живут раздельно. Сам подозреваемый, являющийся гражданином Германии, проживал в берлинском районе Тиргартен вместе с матерью и сестрой. По данным издания, обе женщины придерживаются строгих религиозных взглядов.

В то же время отец подозреваемого, Тауфик Б., ведет совершенно иной образ жизни. Как утверждает газета, во время приездов в Германию он живет со своим партнером-мужчиной и не скрывает своей сексуальной ориентации.

Ранее журналы Der Spiegel и Tagesspiegel сообщали, что Тауфик Б. — шиит родом из южного Ливана. Постоянно он проживает на родине и приезжает в Германию лишь примерно раз в год. Именно в Ливане, по информации изданий, его застало известие о нападении, в котором подозревают его сына.

Теракт был совершен во время Christopher Street Day — крупнейшего ЛГБТ-праздника в Германии. Следствие продолжает выяснять мотивы нападения и обстоятельства, которые могли привести к радикализации подозреваемого.

Новые сведения о семье предполагаемого террориста свидетельствуют о резком контрасте между образом жизни его родителей. Однако следствие пока не связывает эти обстоятельства с мотивами преступления и продолжает расследование.