Польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком нападении на граждан Украины во Вроцлаве. По данным местных СМИ, одним из задержанных оказался известный боец кулачной лиги Gromda, а третьего участника нападения правоохранители продолжают разыскивать.

Конфликт начался в магазине

Как ранее сообщал bb.lv bнцидент произошел 26 июля на улице Окулицкого во Вроцлаве.

По информации родственников пострадавших, конфликт начался в магазине, где трое мужчин без очереди подошли к кассе. Украинка сделала им замечание и попросила соблюдать порядок. После этого словесная перепалка продолжилась уже на улице, где на девушку и сопровождавшего ее молодого человека напали трое мужчин.

Среди задержанных — известный боец

Как сообщают польские СМИ, одним из задержанных оказался 45-летний боец лиги кулачных боев Gromda Адам С., известный по прозвищу «Цыцу».

По данным издания Gazeta Wyborcza, именно он первым нанес удар украинцу. Журналисты также утверждают, что ранее мужчина был связан с криминальной средой Вроцлава и отбыл длительный срок лишения свободы.

Второй задержанный — 27-летний представитель среды футбольных хулиганов, участвующий в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА). На опубликованной видеозаписи он запечатлен в желтой футболке.

По информации полиции, оба мужчины и ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Третьего нападавшего ищут

Еще один участник нападения пока остается на свободе. Полиция продолжает его розыск и проводит дальнейшие следственные действия.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы по статье об участии в драке или нанесении побоев, создающих угрозу жизни и здоровью.

Что заявил глава МВД Польши

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский подтвердил задержание подозреваемых.

По его словам, жестокое насилие не останется безнаказанным. Министр также сообщил, что одного из подозреваемых сотрудники контртеррористического подразделения задержали в момент, когда тот пытался покинуть Вроцлав.

Расследование продолжается.

Нападение на граждан Украины вызвало широкий общественный резонанс в Польше. Правоохранительные органы уже задержали двух подозреваемых, однако поиски третьего участника продолжаются.