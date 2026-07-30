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«Что он делает с машиной?» Жители заподозрили поджог автомобиля возле школы в Риге 0 469

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горящий автомобиль
ФОТО: скриншот видео TV3

Припаркованный возле основной школы Mežmala автомобиль Ford вспыхнул среди бела дня. Местные жители уверены, что незадолго до пожара возле машины находился подозрительный молодой человек, однако предварительная версия оперативных служб оказалась совсем иной.

Около полудня возле спортивной площадки основной школы Mežmala загорелся припаркованный автомобиль Ford. Очевидцы уверены, что возгорание началось в салоне машины, поэтому сразу заподозрили поджог, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Одной из первых дым заметила местная жительница Ольга. Она рассказывает, что всего за несколько минут огонь полностью охватил автомобиль.

«Со стороны водительского места было небольшое пламя. Видимо, окно было открыто, потому что дым шел именно из водительского окна. После этого я пошла вызывать полицию. Потом все очень быстро загорелось», — рассказала женщина.

После того как пожар был потушен, выяснилось, что моторный отсек практически не пострадал. Это лишь усилило подозрения соседей, что причиной мог стать умышленный поджог.

Еще больше вопросов вызвал рассказ одной из местных жительниц. По ее словам, примерно за 15 минут до возгорания возле автомобиля находился молодой человек, который вел себя странно.

Женщина утверждает, что видела его и накануне вечером возле той же машины.

«Я подумала: что он там делает с машиной?.. Он что-то осматривал внизу, а потом... И именно тогда машина загорелась», — вспоминает она.

По словам свидетельницы, на автомобиле не было государственных номерных знаков, а сам он появился возле дома всего за день до пожара. Это лишь усилило подозрения, что происшествие могло быть заранее спланировано.

Однако дальнейшая проверка показала, что ситуация была не такой, как казалось очевидцам.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит женщине, а замеченный возле него мужчина — ее знакомый. Машину готовили к прохождению технического осмотра, поэтому номерные знаки были временно сняты.

Предварительная версия оперативных служб также не подтвердила предположения о поджоге. По имеющейся информации, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Кроме того, владелица автомобиля отказалась добиваться возбуждения уголовного процесса по подозрению в умышленном поджоге.

Хотя очевидцы были уверены, что стали свидетелями поджога, предварительное расследование указывает на техническую неисправность. Окончательную причину пожара предстоит установить специалистам.

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#пожар #школа #поджог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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