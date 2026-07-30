Обычная поездка 78-летнего жителя Польши обернулась настоящим приключением. Доверившись навигатору, водитель оказался на крутой туристической тропе в Баварских Альпах, а его автомобиль в итоге повис на деревянном мостике.

Навигатор привел в горы

Инцидент произошел неподалеку от альпийской деревни Крун в Германии.

Местный фермер заметил застрявший автомобиль и вызвал пожарных. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что Volvo польского пенсионера буквально завис днищем над небольшим ручьем, оказавшись на узком деревянном мостике.

Начальник добровольной пожарной команды Круна Антон Симон признался, что спасатели не могут объяснить, как легковой автомобиль вообще сумел добраться до этого места.

По его словам, некоторые участки маршрута с трудом преодолевает даже трактор.

Дорога постепенно превратилась в тропу

Как рассказал начальник местной полиции Андреас Брайтрюк, мужчина ехал в местную гостиницу, следуя указаниям GPS.

Сначала навигатор вел его по лесным дорогам вдоль ручья, однако затем путь становился все уже и сложнее. В конечном итоге дорога превратилась в крутую туристическую тропу, местами практически непроходимую для автомобилей.

Спасательная операция длилась четыре часа

Чтобы снять машину с мостика, потребовалась четырехчасовая операция с участием спецтехники. После этого автомобиль отбуксировали.

В отношении водителя начато административное производство за нарушение правил дорожного движения, поскольку он ехал по дорогам, не предназначенным для движения обычного автотранспорта.

История стала еще одним напоминанием о том, что даже современные навигационные системы не застрахованы от ошибок. Специалисты советуют водителям не полагаться на GPS безоговорочно, особенно в горной местности, где электронный маршрут может привести туда, куда на автомобиле проехать невозможно.