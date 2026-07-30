Во Франции подобная выходка, возможно, вызвала бы лишь волну насмешек в интернете. Но в Сингапуре она закончилась уголовным разбирательством.

19-летний французский студент Дидье Гаспар Оуэн Максимилиан был оштрафован на сумму, эквивалентную 406 евро, после того как снял видео, на котором достает трубочку из автомата с апельсиновым соком, облизывает ее и кладет обратно.

Ролик быстро стал вирусным в социальных сетях, однако сингапурские власти сочли поступок нарушением общественной безопасности и возбудили дело.

Мог оказаться за решеткой

Первоначально молодому человеку грозило гораздо более суровое наказание — вплоть до тюремного заключения.

Однако суд учел несколько смягчающих обстоятельств. Студент сразу признал свою вину и после съемки все же забрал использованную трубочку из автомата, не оставив ее для других покупателей.

По словам адвоката, юноша искренне раскаивается и не предполагал, что его «шутка» вызовет столь серьезные последствия.

Учеба тоже оказалась под вопросом

На этом неприятности для француза могут не закончиться. Иммиграционная служба Сингапура намерена решить, сможет ли он продолжить обучение в стране после этого инцидента.

Страна, где за чистотой следят особенно строго

Сингапур давно известен одним из самых строгих законодательств в мире в вопросах общественного порядка. В стране запрещена жевательная резинка, а за несмытый за собой общественный туалет можно получить крупный штраф.

Компания iJooz, которой принадлежит автомат с апельсиновым соком, сообщила, что после инцидента была вынуждена заменить все находившиеся в устройстве соломинки. По данным компании, из автомата было изъято и утилизировано около 500 соломинок для обеспечения безопасности потребителей.

История французского студента стала очередным напоминанием о том, что попытка заработать популярность в соцсетях может дорого обойтись. То, что в одной стране воспринимается как неудачная шутка, в другой может привести к суду, штрафу и даже поставить под угрозу дальнейшее пребывание в стране.