Высший суд Великобритании окончательно разрешил экстрадицию в Латвию гражданина страны Дзинтарса Ездауцкиса, которого латвийские правоохранительные органы обвиняют в участии в организованной группе, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков, пишет Otkrito.lv.

Как сообщает издание Lancashire Telegraph, мужчину задержали в английском городе Аккрингтон 30 января 2024 года на основании европейского ордера на арест. В Латвии его разыскивают по делу, связанному с событиями 2017 года. Следствие считает, что он участвовал в приобретении, хранении, перевозке и сбыте крупных партий наркотических веществ. По латвийскому законодательству за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Ездауцкис категорически возражал против экстрадиции. Во время судебного разбирательства он эмоционально заявил: "Я лучше умру, чем вернусь в латвийскую тюрьму".

По словам обвиняемого, во время предыдущего восьмилетнего срока, который он отбывал в Даугавгривской тюрьме за преступления, связанные с наркотиками, он подвергался нападениям со стороны других заключенных. Мужчина утверждал, что его избивали и ранили ножом.

Защита ссылалась на заключение судебно-медицинского эксперта, который зафиксировал у него многочисленные шрамы, а также диагностировал тревожное расстройство и депрессию.

Летом 2024 года окружной суд Великобритании разрешил экстрадицию, отклонив доводы о том, что возвращение в Латвию нарушит статьи 3 и 8 Европейской конвенции по правам человека, запрещающие бесчеловечное обращение и гарантирующие право на уважение частной и семейной жизни. После подачи апелляции Высший суд Великобритании запросил у латвийских властей дополнительные сведения об условиях содержания в тюрьмах и мерах по предотвращению насилия между заключенными.

В ответ латвийская сторона сообщила, что после возвращения Ездауцкис первоначально будет помещен в Рижскую центральную тюрьму. Также были представлены данные о возможностях современной пенитенциарной системы, включая размещение в одноместных камерах новой Лиепайской тюрьмы, усиленный надзор и возможность перевода заключенных, находящихся в группе риска. Изучив предоставленные материалы, Высший суд Великобритании пришел к выводу, что после экстрадиции отсутствует реальный риск того, что обвиняемый подвергнется унижающему достоинство обращению. Суд также отклонил повторную апелляцию, основанную на праве на уважение частной и семейной жизни. В решении подчеркивается, что "важный общественный интерес в возвращении лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, для судебного разбирательства означает, что баланс решительно склоняется в пользу экстрадиции".

Таким образом, решение о выдаче Дзинтарса Ездауцкиса Латвии вступило в силу, и в ближайшее время он предстанет перед латвийским судом по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.