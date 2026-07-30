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На границе Латвии и Беларуси за сутки предотвратили почти 90 незаконных переходов 0 73

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница Латвии
ФОТО: LETA

За минувшие сутки латвийские пограничники предотвратили 87 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. С начала года число таких случаев приблизилось к девяти тысячам.

В среду Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 87 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

По данным ведомства, с начала 2026 года пограничники уже не допустили незаконного проникновения в страну 8992 человек.

Кроме охраны внешней границы, сотрудники службы продолжают выявлять нарушения и внутри страны. В пункте пропуска «Гребнево» был задержан гражданин Эстонии, прибывший из России. Выяснилось, что он находится в розыске, после чего его передали Государственной полиции.

Во время иммиграционных проверок нарушения правил въезда и пребывания были выявлены у 16 иностранцев. Среди них — граждане Литвы, Эстонии, России, Индии, Непала, Узбекистана и Пакистана.

Еще 15 человек были привлечены к административной ответственности либо получили отказ во въезде из-за нарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств и судов. Среди них — граждане Литвы, Молдовы, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Украины, Узбекистана, Латвии и Германии.

В Латвии до конца 2026 года продолжает действовать режим усиленной охраны границы в приграничных с Беларусью районах. Он распространяется на Лудзенский, Краславский и Аугшдаугавский края, Даугавпилс, а также Каунатскую волость Резекненского края.

Поток нелегальных мигрантов на белорусско-латвийской границе остается высоким. Если нынешние темпы сохранятся, количество предотвращенных попыток пересечения границы в этом году может приблизиться к показателям прошлого года.

В 2025 году латвийские пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. В отдельных случаях, когда имелись гуманитарные основания, мигрантам разрешали въезд в страну. Власти Латвии заявляют, что продолжают усиливать контроль на внешней границе ЕС.

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#Латвия #миграция #розыск #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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