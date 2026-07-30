После вечернего пожара на территории Вентспилсского рынка его работа не остановилась, однако восстановление сгоревшего торгового навеса потребует значительных расходов. Причину возгорания пока устанавливают следователи.

Во вторник вечером на территории Вентспилсского рынка загорелся деревянный торговый навес. Несмотря на быстрое распространение огня, никто не пострадал, а рынок уже на следующий день продолжил работу.

Очевидцы сняли пожар на видео: густой дым окутал территорию рынка, а один из павильонов оказался полностью охвачен пламенем. На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось локализовать огонь.

По словам председателя правления ООО Ventspils nekustamie īpašumi Армина Клейнбергса, возгорание началось в одном из углов навеса, после чего пламя стало распространяться очень быстро.

«Огромное спасибо пожарным за то, что они оперативно прибыли на место. Нам сообщили, что еще пять минут — и тушить было бы уже нечего», — рассказал Клейнбергс.

К счастью, к моменту пожара торговый день уже завершился. Поэтому продавцы не пострадали, а большая часть товаров осталась цела. Однако сам навес практически полностью уничтожен огнем.

По предварительной оценке самоуправления, восстановление сооружения обойдется в несколько десятков тысяч евро.

Под этим навесом Карина торговала овощами около 20 лет. Узнав о пожаре утром, она вместе с коллегами перенесла продукцию на соседний торговый стенд и продолжила работу.

«Конечно, ситуация неприятная. Но ничего, будем мыслить позитивно», — говорит продавец.

Другой предпринимательнице, Илзе, ночь после пожара далась особенно тяжело.

«Всю ночь не спала. Ведь не знала, что здесь произошло. Может быть, и на моей стороне все сгорело…» — призналась она.

До ее торгового места огонь не дошел, однако из-за полицейского оцепления ей также пришлось временно перенести торговлю. Несмотря на неудобства, продавцам удалось сохранить рабочие места и продолжить работу уже на следующий день.

Сами торговцы предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Однако представитель самоуправления считает, что делать такие выводы пока преждевременно.

Следователи рассматривают сразу несколько версий — от короткого замыкания и неосторожно брошенного окурка до возможного умышленного поджога. Помочь установить причину должны записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру рынка. Сейчас полиция изучает эти материалы.

Хотя рынок продолжает работать в обычном режиме, окончательную причину пожара и размер ущерба предстоит установить после завершения проверки.