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Огонь за семь часов уничтожил гостевой дом под Саулкрасты, работавший почти 20 лет 0 914

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горящий дом
ФОТО: скриншот видео TV3

В Сейской волости Саулкрастского края крупный пожар практически уничтожил гостевой дом, который принимал посетителей около двух десятилетий. Спасатели боролись с огнем семь часов, а пламя успело уничтожить второй этаж и крышу здания.

Сообщение о пожаре в гостевом доме в Сейской волости спасатели получили незадолго до 13:00. Когда первые подразделения прибыли на место, пламя уже охватило верхнюю часть здания, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Из-за деревянной внутренней отделки огонь распространялся очень быстро, поэтому к тушению были привлечены сразу несколько пожарных расчетов. Помощь также оказывали добровольные пожарные формирования из Инчукалнса и Кримулды.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Именно после этого огонь перекинулся на второй этаж и крышу.

За пределами территории журналисты Degpunktā встретили одну из владелиц гостевого дома. Она рассказала, что во время пожара ее не было на месте.

По словам женщины, незадолго до происшествия в доме находились гости, однако подробностей случившегося она сообщить не смогла.

Хозяйка также отметила, что гостевой дом принимал посетителей около 20 лет. На вопрос, было ли имущество застраховано, она ответила, что этим вопросом занимается ее супруг.

Ликвидация пожара заняла около семи часов. За это время огонь уничтожил примерно 300 квадратных метров здания — полностью выгорели второй этаж и кровля.

Окончательную причину пожара еще предстоит установить, однако уже сейчас ясно, что гостевой дом, работавший почти два десятилетия, получил катастрофические повреждения и потребует масштабного восстановления.

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#пожар #катастрофа #эвакуация #спасатели #ущерб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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