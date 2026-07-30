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Под Тукумсом в столкновении с Volvo погиб мотоциклист 0 85

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Фото: Кадр видео. Facebbok / Sadursme.lv

В четверг днем в Тукумском крае на автодороге Елгава—Тукумс произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии погиб мотоциклист, водитель Volvo получила травмы.

В четверг днем в Тукумском крае на дороге Елгава—Тукумс произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла в волости Слампе, возле поселка Озолниеки. По предварительной информации, женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем Volvo, не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. После удара легковой автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погиб водитель мотоцикла — мужчина 1971 года рождения. Водитель автомобиля была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники Государственной полиции продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства аварии.

Facebbok / Sadursme.lv

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#ДТП #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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