В четверг днем в Тукумском крае на автодороге Елгава—Тукумс произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии погиб мотоциклист, водитель Volvo получила травмы.

В четверг днем в Тукумском крае на дороге Елгава—Тукумс произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла в волости Слампе, возле поселка Озолниеки. По предварительной информации, женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем Volvo, не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. После удара легковой автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погиб водитель мотоцикла — мужчина 1971 года рождения. Водитель автомобиля была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники Государственной полиции продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства аварии.

Facebbok / Sadursme.lv