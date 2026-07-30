Утром в рижском микрорайоне Межциемс полицейская погоня завершилась серьезной аварией с двумя пострадавшими. После задержания водителя Ford полиция начала не только уголовный процесс за попытку скрыться, но и отдельное разбирательство в отношении второго участника ДТП.

Утром в среду жители Межциемса проснулись от звуков полицейских сирен и сильного удара. Погоня за водителем Ford завершилась на улице Сергея Эйзенштейна: автомобиль на высокой скорости столкнулся с Audi, после чего вылетел в лесополосу и врезался в деревья, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После аварии водителя Ford задержали, надели на него наручники и доставили в больницу. Там ему предстоит пройти медицинское обследование, которое должно показать, находился ли он под воздействием наркотических веществ.

Как рассказала представитель Государственной полиции Лина Багдоне, все началось около шести часов утра с вызова муниципальной полиции на автозаправочную станцию. По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина уже сидел за рулем Ford. На вопросы правоохранителей он не ответил и попытался скрыться.

Во время преследования водитель сначала заехал на частную территорию, где ненадолго остановился, однако отказался выходить из машины. Когда сотрудники полиции попытались попасть в автомобиль, он вновь нажал на газ и продолжил бегство.

По пути Ford успел столкнуться со служебным автомобилем полиции, снести опору уличного освещения, а затем на улице Сергея Эйзенштейна врезался в двигавшийся впереди Audi.

Жительница соседнего дома Катрина рассказала, что проснулась от очень громких звуков.

«Я проснулась от такого грохота, будто стреляли... Потом начался хаос. Было очень неприятно», — вспоминает она.

В результате аварии травмы получили оба водителя. Водитель Audi Альберт после осмотра врачей был выписан из больницы.

По его словам, он ехал на работу и уже собирался поворачивать налево, когда увидел в зеркале преследуемый автомобиль.

«Посмотрел в зеркало и увидел, как белая машина врезается мне в заднюю часть. (...) Скорость у него была ужасная — не меньше 140 км/ч», — рассказал мужчина.

Первичная проверка показала, что водитель Ford был трезв. Однако полиция назначила медицинское обследование, чтобы выяснить, не находился ли он под воздействием наркотических веществ.

«Первоначальная проверка показала, что у водителя Ford не было алкогольного опьянения, однако будет проведено медицинское обследование для установления возможного воздействия наркотических веществ», — сообщила Лина Багдоне.

В отношении водителя Ford возбуждены два административных процесса за ДТП и уголовное дело за невыполнение законного требования полиции остановиться.

Неожиданное продолжение история получила уже после аварии. Во время осмотра второго автомобиля — Audi — сотрудники полиции обнаружили десять блоков сигарет без латвийских акцизных марок. По этому факту также начат процесс об административном правонарушении.

Погоня закончилась сразу несколькими расследованиями: одному водителю предстоит отвечать за попытку скрыться от полиции, а второму — за перевозку табачных изделий без акцизных марок.