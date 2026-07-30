В Айзкраукльском крае задержана сотрудница Государственной полиции, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения съехала с дороги на автомобиле BMW, а затем скрылась. Алкотестер показал 3,18 промилле, в отношении женщины возбуждены уголовное и административное производства.

Вечером в среду в селе Серене Айзкраукльского края сотрудница Государственной полиции, находясь за рулем автомобиля BMW, не справилась с управлением, съехала с дороги и оказалась в кювете. После аварии женщина покинула место происшествия.

Сообщение о ДТП поступило в полицию около 20:00. Во время розыскных мероприятий правоохранители нашли водителя на территории ее частного дома. Ею оказалась сотрудница полиции 1976 года рождения.

Проверка на алкоголь показала 3,18 промилле в выдыхаемом воздухе. Такой показатель свидетельствует о тяжелой степени алкогольного опьянения и значительно превышает порог, с которого в Латвии наступает уголовная ответственность за управление автомобилем.

По предварительным данным, других участников дорожного движения в аварии не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Женщину поместили в изолятор временного содержания. В отношении нее начат уголовный процесс за управление транспортным средством при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года, а также лишение водительских прав на пять лет.

Кроме того, начато административное производство за съезд с проезжей части, создавший угрозу безопасности дорожного движения.

По словам начальника Государственной полиции Армандса Рукса, сотрудница прослужила в полиции около 30 лет и ранее считалась дисциплинированным и спокойным работником, не имевшим взысканий. Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно.

В четверг Земгальское региональное управление Государственной полиции начало служебную проверку. Ее цель — выяснить обстоятельства случившегося, оценить действия самой сотрудницы, а также проверить, насколько эффективно в подразделении осуществляется внутренний контроль и профилактика дисциплинарных нарушений.

Этот случай стал уже вторым громким происшествием с участием сотрудников полиции за последнюю неделю. Ранее в Приекуле полицейский, по данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смертельно избил педагога во время городского праздника.

На фоне двух резонансных инцидентов министр внутренних дел Янис Домбрава предложил провести служебную проверку в отношении начальника Государственной полиции Армандса Рукса. Ожидается, что внимание будет уделено не только этим случаям, но и вопросам внутренней дисциплины в ведомстве.