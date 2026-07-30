Начальник Государственной полиции Арманд Рукс заявил, что ведомство не может следить за поведением сотрудников в их свободное время. Такое заявление прозвучало после двух резонансных происшествий за одну неделю, в которых фигурантами стали полицейские, находившиеся вне службы.

После двух громких инцидентов с участием сотрудников Государственной полиции начальник ведомства Арманд Рукс заявил, что полностью исключить подобные случаи невозможно, поскольку полиция не имеет права контролировать личную жизнь своих сотрудников.

По словам Рукса, сотрудники регулярно проходят различные проверки, однако закон не позволяет интересоваться тем, чем они занимаются в выходные или после окончания смены.

«У нас нет права в выходные дни спрашивать сотрудника, чем он занимается. Это не соответствует никаким нормативным требованиям», — отметил глава Государственной полиции.

Поводом для таких заявлений стали сразу два резонансных случая. В минувшие выходные в Приекуле полицейский, находясь вне службы и, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения, смертельно избил педагога во время городского праздника. Спустя несколько дней в Айзкраукльском крае сотрудница полиции, также находясь вне службы, села за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроила ДТП и скрылась с места происшествия.

Рукс подчеркнул, что оба случая сейчас тщательно расследуются. Говоря о подозреваемом по делу в Приекуле, он отметил, что тот окончил спортивную школу, поддерживал хорошую физическую форму, не состоял на учете из-за зависимостей и имел положительную служебную характеристику.

По словам главы полиции, расследование должно установить все обстоятельства трагедии, включая непосредственную причину смерти и степень ответственности подозреваемого.

При этом Рукс подчеркнул, что Государственная полиция не оправдывает подобные действия и считает такие преступления абсолютно недопустимыми.

Одновременно в полиции уже начата служебная проверка, которая должна оценить не только действия конкретных сотрудников, но и эффективность действующей системы внутреннего контроля. По словам Рукса, наиболее распространенными нарушениями, совершаемыми полицейскими вне службы, остаются управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и неподобающее поведение в интернете.

Для большинства жителей эти события стали поводом задаться вопросом, насколько эффективно ведомство контролирует своих сотрудников. Однако руководство полиции напоминает, что закон позволяет контролировать лишь исполнение служебных обязанностей, а не личную жизнь работников.

Рукс также сообщил, что поручил провести внутренний аудит существующих механизмов дисциплинарного контроля, чтобы определить, какие дополнительные меры могут снизить риск подобных происшествий в будущем. Кроме того, непосредственные руководители должны обращать внимание на возможные признаки зависимости или других проблем у сотрудников. При необходимости они могут направить полицейского к психологу или инициировать внеочередную медицинскую комиссию.

Параллельно служебная проверка проводится и в отношении самого Арманда Рукса. Ее инициировал министр внутренних дел Янис Домбрава. Проверка должна установить, были ли допущены нарушения в организации работы полиции. Сам Рукс заявил, что не намерен уходить в отставку из-за поступков своих подчиненных.

После трагедии в Приекуле Министерство внутренних дел уже объявило о дополнительных мерах. В частности, для части сотрудников полиции, которые ежедневно получают табельное оружие и управляют служебными автомобилями, планируется ввести обязательные утренние проверки на алкоголь. Не исключено также, что служебная проверка в Южнокурземском участке завершится кадровыми решениями.