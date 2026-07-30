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После трагедии в Приекуле министр требует проверить начальника полиции Латвии 1 296

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава и Армандс Рукс.

Янис Домбрава и Армандс Рукс.

ФОТО: LETA

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава предложил начать служебную проверку в отношении начальника Государственной полиции Арманда Рукса. Поводом стала трагедия в Приекуле, где находившийся вне службы пьяный полицейский до смерти избил мужчину.

Министр требует выяснить, кто несет ответственность

В интервью программе «900 секунд» Домбрава заявил, что проверка должна установить, как была организована работа в полиции и почему подобные случаи стали возможны.

По его словам, недопустимо, чтобы столь серьезные инциденты происходили с разницей всего в несколько дней.

Полицейских начнут проверять на алкоголь

После трагедии в Приекуле МВД решило ужесточить внутренний контроль.

Домбрава сообщил, что полицейские, которые ежедневно носят табельное оружие и управляют служебными автомобилями, будут проходить обязательную проверку на алкоголь перед началом смены.

Кроме того, руководству полицейского участка Южной Курземе уже пришлось дать объяснения по поводу действовавшей системы профилактики употребления алкоголя. По словам министра, из полученных ответов стало ясно, что регулярные проверки на алкоголь до сих пор не являлись обычной практикой.

Министр не исключил, что начатая служебная проверка может завершиться сменой руководства Южнокурземского участка полиции.

Подозреваемый арестован

Расследование уголовного дела передано Бюро внутренней безопасности.

Подозреваемый находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности привели к смерти человека.

По информации агентства LETA, арестованный — младший инспектор Государственной полиции Андис Силниекс, служивший в подразделении оперативного реагирования. В полиции он работал с сентября 2022 года и ранее дисциплинарных взысканий не имел.

По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, задержанный утверждает, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Премьер не считает проблему системной

Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал произошедшее недопустимым, однако отметил, что не считает трагедию свидетельством систематических проблем или распространенной практики употребления алкоголя в полиции.

Трагедия в Приекуле привела к первым кадровым и организационным последствиям. МВД намерено проверить руководство Государственной полиции, ужесточить контроль за личным составом и ввести обязательные ежедневные проверки на алкоголь для части сотрудников полиции.

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#полиция #алкоголь #Латвия #трагедия #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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