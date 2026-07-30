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Трамвай сбил подростка в Кенгарагсе: жители винят не только наушники 1 580

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

В понедельник, 27 июля, около 16:30 в рижском микрорайоне Кенгарагс трамвай сбил подростка.

По предварительной информации, молодой человек был в наушниках и не услышал предупреждающих сигналов, а также не заметил, что трамвай начал движение. Об этом сообщает портал Sadursme.

К счастью, по имеющимся данным, подросток остался жив.

Местные жители, однако, считают, что причиной происшествия могли стать не только наушники. По их словам, на этом перекрестке пешеходам слишком мало времени дается на переход — зеленый сигнал светофора горит всего несколько секунд.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Этот случай вновь напоминает, насколько опасно пользоваться наушниками при переходе через дорогу или трамвайные пути. Даже если пешеход имеет преимущество, потеря внимания может привести к трагическим последствиям. Одновременно жители призывают проверить организацию движения на этом участке и оценить, достаточно ли времени отводится пешеходам для безопасного перехода.

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#происшествие #трагедия #трамваи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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