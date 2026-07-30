Тесты на алкоголь для полицейских будут распространяться на тех должностных лиц, для выполнения обязанностей которых необходимо служебное огнестрельное оружие и которые управляют служебным транспортным средством, выяснило агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

Для проведения проверок будут использоваться уже имеющиеся у полиции приборы для определения концентрации алкоголя, поэтому дополнительное финансирование для их приобретения не требуется.

За выполнением установленных мер будут следить руководители структурных подразделений, которые будут предоставлять информацию об этом в Бюро внутреннего контроля Госполиции. Проверки на концентрацию алкоголя не будут проводиться публично.

В Госполиции подчеркнули, что из-за действий отдельных лиц доверие ко всему коллективу не будет утрачено, "и мы также внутри разъясняем, что цель этих проверок - не обидеть добросовестных коллег, которыми мы считаем абсолютное большинство".

Такие проверки необходимо проводить с учетом недавних событий и поручения министра внутренних дел Яниса Домбравы.

Уже сообщалось, что после случая в Приекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, Домбрава потребовал от руководства Южнокурземского участка полиции объяснений о мерах по предотвращению употребления алкоголя.

Из ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой, соответственно, было решено, что будут введены новые, более строгие требования, например, что сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и ездят на служебном автомобиле, должны каждое утро проходить тесты на алкоголь.

В среду в Айзкраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения в нерабочее время на автомобиле совершила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места происшествия.

В настоящее время сотрудница полиции помещена в изолятор временного содержания, начат уголовный процесс.