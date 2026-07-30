За прошедшие сутки латвийские спасатели несколько раз выезжали на происшествия, связанные с угрозой жизни. В Вентспилсском крае из реки извлекли тело погибшего человека, а в Риге очевидец успел спасти человека, оказавшегося в городском канале.

В Угальской волости Вентспилсского края в среду из реки извлекли тело погибшего человека. Обстоятельства произошедшего Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) не уточняет.

Всего за последние сутки ГПСС получила 54 вызова. Из них десять были связаны с тушением пожаров, 30 — со спасательными работами, еще 14 оказались ложными.

Днем, около 14:00, спасатели выехали в Вандзенскую волость Талсинского края, где загорелся двухэтажный жилой дом. Открытым пламенем были охвачены второй этаж и крыша здания. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

Позже, около 20:00, помощь понадобилась в Кандавской волости Тукумсского края, где в лесу заблудился грибник. Спасатели начали поиски с использованием квадроцикла, однако вскоре встретили человека, который уже обнаружил пропавшего. Грибника вывезли из леса и доставили в безопасное место.

Летом и в начале осени подобные вызовы становятся регулярными — во время грибного сезона спасателям нередко приходится искать людей, потерявшихся в лесу.

Вечером еще один инцидент произошел в центре Риги. Около 22:30 поступило сообщение о человеке, оказавшемся в городском канале на бульваре Райня. До прибытия пожарных его успел вытащить из воды очевидец. Затем спасатели передали пострадавшего медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Этот случай показывает, насколько важной может оказаться быстрая реакция очевидцев до прибытия экстренных служб.

Кроме того, за сутки пожарные ликвидировали несколько небольших возгораний, связанных с горящими ветками, мусором, бытовыми вещами, конструкциями крыши, а также оставленной без присмотра пищей на плите.