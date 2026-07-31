Кабинет Министров в этот вторник принял ответ Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам), в коем попытался определить — что же делать с выманиванием денюжек у латвийцев? В том, что проблема фейковых «банкиров» не исчезла, несмотря на бодрые рапорты силовых структур, убедился на днях и Ваш автор.

Разводка на высшем уровне

Признаюсь, виноват — поверил. Почти, но не до конца. А дело было так: определитель номера на мобильнике показал знакомый «банковский» телефон с несколькими повторяющимися цифрами. В трубке зазвучал приятный рингтон, которым системообразующий коммерческий банк встречает своих клиентов. Правда, на сей раз они пришли ко мне! Симпатичный женский голос, на чистом государственном языке, назвал меня по имени — и скороговоркой рассказал, что, в рамках моего формата сотрудничества с банком, мне будет предложен новый пакет сервиса. О котором надо договориться на личной встрече.

Воспринял все это я вежливо, но без энтузиазма. Ибо достаточно регулярно, как и все мы, получаю аналогичные звонки, например, от сотовых операторов, которым нужны новые клиенты. Что пенять — люди просто делают свою работу, обычно вежливо отказываюсь и прощаюсь. Аналогично сделал и тут — объяснил, что времени у меня сейчас нет, а все свои предложения они могут направить мне на электронную почту, которая у банка, конечно, имеется. В ответ услышал пожелания хорошего дня...

Но вот что-то впоследствии меня толкнуло — и я зашел таки на официальную страницу кредитного учреждения, и выяснил, что номер, с которого шел «банковский» звонок, отличался на одну цифру от их, настоящего. Так что беседа могла иметь и иные последствия — ведь в случае, если бы я оказался еще более доверчивым, то согласился бы назначить время рандеву с финансистами. А для этого нужно подтвердить свою личность, введя в телефоне свои идентификационные коды. Ну а далее — удивиться волшебному обнулению средств на счету...

Что можно тут отметить: растет профессионализм преступного мира. Теперь воровки на доверии не ведут свою коммуникацию с потенциальным лохом на русском языке с характерным «хэ», но выстраивают довольно тонкую комбинацию. Похожий номер, записанная звуковая заставка, внушающая доверие кундзэ. Которая точно — если не в банке, то в какой-то всамделишной корпорации латвийской, на телефоне трудилась. И не стыдно.

Никто не отвечает за наши деньги

Парламентская комиссия отметила в письме на адрес правительства: «В Латвии сейчас не хватает единого механизма управления и координации в сфере предотвращения финансового мошенничества. Сотрудничество ведомств раздроблено, обмена информацией – недостаточно, при этом распределение ответственности нередко четко не определено. Также констатирована необходимость совершенствования нормативного регулирования для обеспечения быстрого и эффективного ограничения мошеннических сайтов и других цифровых ресурсов».

Вопрос взял на контроль лично Янис Домбрава, министр внутренних дел от Национального объединения. В ответе, который получили депутаты Сейма, указано:

«Государственная полиция расследует преступные деяния, связанные с мошенничеством, но она не имеет права самостоятельно блокировать веб-сайты, поэтому... сотрудничает с Институтом по по предотвращению киберинцидентов CERT.LV... и Национальным центром кибербезопасности, который оперативно (в срочных случаях - немедленно) обеспечивает блокировку мошеннических доменов, используя решение кибербезопасности «файерволл DNS», а также устанавливает для коммерсантов связи обязанность ограничить доступ к этим ресурсам.

В свою очередь Государственная иинспекция данных следит за соответствием обработки персональных данных нормативным актам и не оценивает необходимость блокировки веб-сайтов по той причине, что на них осуществляется мошенничество. В то же время, учитывая частые случаи выявления поддельных сайтов, Государственная инспекция данных призвала законодателя предоставить ей право блокировать такие сайты.

На банковском уровне обеспечивается блокировка подозрительных финансовых потоков, однако эти меры в первую очередь предотвращают последствия мошенничества, например, замораживая финансовые средства, а не саму причину, то есть ограничивая доступ к сайтам, где осуществляется мошенничество.

Служба финансовой разведки не имеет права блокировать веб-сайты. Служба финансовой разведки анализирует подозрительные сделки и издает обязательные распоряжения о замораживании финансовых средств в кредитных учреждениях, приостанавливая таким образом денежный поток».

Нужен государственный План!

Министерство сообщений, отвечающее за связь, 8.01.2026 г. также провело совещание совместно с Латвийской ассоциацией телекоммуникаций, Латвийской ассоциацией информационных и коммуникационных технологий, Латвийской ассоциацией электронных коммуникаций... А ведь у семи нянек дитя без глаза — отчего спустя многие годы наглого мошенничества все еще возможно пользоваться номерами, фактически копирующими банк?

Разумеется, у нас есть право обращаться и в другие госструктуры. «Центр защиты прав потребителей вправе принять административный акт о блокировке веб-сайта в Латвийской сети, подлежащий исполнению в течение трех дней, однако только в тех случаях, когда констатировано нарушение коллективных интересов потребителей, например, вводящая в заблуждение реклама. Поскольку для принятия такого решения необходимо получить доказательства и оценить их, процесс может быть временным. Центр защиты прав потребителей не вправе признавать контент веб-сайта мошенническим, однако он помогает другим учреждениям связываться с крупными платформами (Google, Facebook и др.), чтобы добиться удаления соответствующего контента из них».

Вот что получается — с завидной регулярностью национальные структуры рапортуют о том, что ими разоблачены и заблокированы очередные ресурсы зловредной Z-пропаганды, откуда-нибудь из Калмыкии, Чукотки и Курильских островов. Очень «популярные» в Латвии, вероятно. Но на фоне подобных широковещательных закрытий, отчего-то маловато информации о ликвидации ресурсов, которые выкачивают бабло у своего народа.

Ведомство Я.Домбравы признает, что в борьбе с таким родом преступности — хотя он появился не вчера, а существует минимум пятилетку! – «существуют недостатки правового регулирования и неясное распределение институциональных компетенций». Потому, «необходимо на государственном уровне разработать среднесрочный план действий». «Хотя и в настоящее время не определен конкретный институт, который был бы ответствен за создание политики устранения финансового мошенничества...»

Между тем, общая сумма потерь жителей Латвии за 2025 год - 23,7 миллионов евро (данные Государственной полиции). Статистика за I полугодие 2026 года – мошенничество принесло злоумышленникам более 7 миллионов евро.