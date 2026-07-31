Предложение начальника Государственной полиции Арманда Рукса лишать сотрудников полиции права на пенсию за выслугу лет в случае совершения умышленных преступлений вызвало скептическую реакцию со стороны профсоюза. Его председатель Армандс Аугустанс считает, что такая инициатива может противоречить принципам правовой определенности и затрагивать основные права работников.

Как заявил агентству LETA председатель Латвийского профсоюза работников системы внутренних дел Армандс Аугустанс, подобное регулирование может создать серьезные риски с точки зрения соблюдения основных прав сотрудников и принципа правовой определенности.

По его мнению, заявление главы Государственной полиции было недостаточно продуманным, хотя, вероятно, у него имелись основания выступить с такой инициативой.

Почему вопрос касается не только полицейских

Аугустанс подчеркнул, что проблему нельзя рассматривать исключительно применительно к сотрудникам полиции.

Если за совершение преступления полицейского предлагается лишать предоставленных государством льгот, необходимо оценить, не должен ли аналогичный порядок распространяться и на других государственных должностных лиц, совершающих преступления.

Одновременно глава профсоюза обратил внимание на существующий порядок назначения пенсий за выслугу лет.

Если должностное лицо совершает преступление во время службы, но еще не достигло возраста, необходимого для получения пенсии за выслугу лет (сейчас это 50 лет, а в дальнейшем возраст будет повышен до 55 лет), такая пенсия ему вообще не назначается, следовательно, претендовать на нее он не может.

Кроме того, сотрудник может быть уволен со службы как за дисциплинарный проступок, так и в связи с возбуждением уголовного процесса. Если к моменту увольнения право на пенсию за выслугу лет еще не возникло, вопрос о ее лишении вообще не возникает, поскольку пенсия человеку не назначалась.

Когда лишить пенсии уже невозможно

Совсем иначе, по словам Аугустанса, выглядит ситуация, когда сотрудник уже достиг возраста, дающего право на пенсию за выслугу лет, однако продолжает службу благодаря продлению срока службы.

В таком случае право на пенсию уже возникло, и впоследствии юридически лишить человека этого права будет крайне сложно.

Он сравнил такую ситуацию с выплатой обычной пенсии по возрасту заключенным. Сам факт совершения преступления, по его словам, не означает, что человек после достижения пенсионного возраста автоматически лишается права на государственную пенсию.

Ошибка была допущена раньше

По мнению председателя профсоюза, настоящая проблема заключается в другом.

Он допустил, что ошибкой были случаи, когда после предполагаемого правонарушения должностному лицу разрешали немедленно уйти на пенсию за выслугу лет, не дожидаясь выяснения обстоятельств дела и вынесения решения.

В качестве примера Аугустанс привел бывшего начальника Рижского регионального управления Государственной полиции генерала Юриса Шулте, который после охоты, во время которой погиб человек, ушел на пенсию за выслугу лет.

По мнению профсоюзного лидера, в той ситуации руководство могло не принимать заявление Шулте и не позволять ему оформить пенсию до завершения разбирательства.

Поэтому, считает Аугустанс, искать решение следует не в лишении уже приобретенного права на пенсию, а в изменении порядка увольнения сотрудников после возможного совершения преступления.

Репутация полиции может пострадать

Аугустанс не исключил, что предложение Арманда Рукса появилось как реакция на несколько недавних громких случаев с участием полицейских.

Он признал, что подобная реакция понятна, однако призвал политиков и высокопоставленных должностных лиц прежде чем делать подобные публичные заявления задуматься, не наносят ли они ущерб репутации полиции и доверию общества к правоохранительным органам.

По словам главы профсоюза, два недавних случая, когда сотрудники полиции в свободное от службы время совершили правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, вовсе не свидетельствуют о существовании какой-либо общей тенденции. Речь, по его мнению, идет об отдельных индивидуальных случаях.

Случай с пьяной сотрудницей полиции

Комментируя ситуацию с сотрудницей полиции, которая в нерабочее время управляла автомобилем в Айзкраукле, имея 3,18 промилле алкоголя в крови, устроила дорожно-транспортное происшествие, а затем скрылась, Аугустанс подчеркнул, что в тот момент она не исполняла служебные обязанности.

Он также отметил, что лично с ней не разговаривал и не знает обстоятельств произошедшего, поэтому не может исключить, что на ее поведение могли повлиять события личной жизни, включая возможное домашнее насилие или другие тяжелые обстоятельства.

На что действительно стоит обратить внимание

По мнению председателя профсоюза, значительно больше внимания следует уделять тяжким преступлениям, совершаемым непосредственно во время исполнения служебных обязанностей.

В частности, речь идет о необоснованном или чрезмерном применении физической силы к задержанным.

Также, считает он, необходимо анализировать отношение сотрудников полиции к мигрантам и проверять, не применяется ли к ним чрезмерная сила, а также отсутствуют ли в действиях полицейских признаки дискриминации, расизма или предвзятого отношения по признаку пола.

Министру советуют сначала разобраться в существующей системе

Аугустанс заявил, что министру внутренних дел Янису Домбраве прежде, чем предлагать новые меры контроля, следовало бы детально ознакомиться с тем, как осуществляется ежедневный контроль за сотрудниками полиции.

По его словам, каждый сотрудник при заступлении на службу уже проходит оценку своего состояния.

Для получения табельного оружия или ключей от служебного автомобиля сотрудники Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы обязаны обратиться к ответственному должностному лицу, которое оценивает их состояние.

Если человек употреблял алкоголь, это, как правило, можно определить по запаху, изменению поведения или неадекватным действиям.

Кроме того, в дежурной части Государственной полиции процесс выдачи и приема оружия контролируют сразу два должностных лица. Поэтому, подчеркнул Аугустанс, сотрудник не может просто прийти, взять оружие и отправиться выполнять служебные обязанности без какого-либо контроля.

Он также отметил, что в силовых структурах уже регулярно проводятся проверки и рейды, особенно в Государственной пограничной охране, в том числе в ночное время.

При этом профсоюзный лидер раскритиковал ситуацию, когда министр внутренних дел демонстративно лично участвует в подобных проверках.

По его мнению, это может создать ложное впечатление, будто ежедневный контроль начинает работать только после вмешательства министра. В других европейских странах министры внутренних дел сами подобные рейды не проводят, и это не входит в их обязанности.

Формальные проверки проблему не решат

Аугустанс убежден, что регулярные проверки сотрудников на алкоголь, если они будут носить лишь формальный характер, желаемого результата не дадут.

Даже если утром проверка покажет отсутствие алкоголя в организме, это вовсе не гарантирует, что человек не употребит спиртное позже, уже во время службы.

Поэтому подобные проверки, по его мнению, представляют собой лишь формальный подход и не устраняют причины возможных нарушений.

«Фактически сейчас мы ставим всех в один ряд и говорим, что все являются алкоголиками», — заявил он.

Он также подчеркнул, что любая проверка на алкоголь должна иметь законные основания.

Так же как сотрудник полиции не имеет права без причины остановить любой автомобиль и заставить водителя пройти проверку на алкоголь, так и проверка самих полицейских должна проводиться только при наличии законных оснований — установленного нарушения, официально объявленного рейда или иных предусмотренных законом обстоятельств.

Политический ход перед выборами?

По мнению Аугустанса, предложение министра внутренних дел Домбравы усилить проверки сотрудников полиции на алкоголь, вероятнее всего, связано с предстоящими в октябре выборами в Сейм и является политическим шагом, направленным на повышение рейтинга.

Напомним, ранее начальник Государственной полиции Арманд Рукс в эфире программы TV3 «900 sekundes» заявил, что сотрудники полиции, совершившие умышленные преступления, должны лишаться права на пенсию за выслугу лет. Он сообщил, что намерен добиваться внесения соответствующих изменений в законодательство.

Кроме того, Рукс считает необходимым установить исключение из действующих правил, согласно которым информация, полученная во время ежегодных медицинских осмотров, не передается руководству полиции. По его мнению, если у сотрудника выявлены проблемы со здоровьем, способные повлиять на службу, включая возможные зависимости, руководство должно иметь возможность получать такую информацию.

Ранее также сообщалось, что после двух случаев совершения полицейскими преступлений в состоянии алкогольного опьянения вне службы министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал проведение служебной проверки в отношении самого начальника Государственной полиции Арманда Рукса.

Дискуссия вокруг инициативы лишать полицейских пенсии за выслугу лет показывает, что вопрос выходит далеко за рамки дисциплины в правоохранительных органах. Профсоюз предупреждает о возможных юридических последствиях и призывает не принимать решения под влиянием резонансных случаев, тогда как руководство полиции и Министерство внутренних дел настаивают на необходимости ужесточения ответственности для сотрудников, нарушивших закон.