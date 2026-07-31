В ночь на 26 июля в рижском микрорайоне Дзирциемс сотрудники муниципальной полиции задержали нетрезвого водителя, который после столкновения с дорожным ограждением попытался скрыться. Даже после задержания мужчина продолжал сопротивляться и предпринял еще одну попытку побега.

В ночь на 26 июля сотрудники муниципальной полиции Риги получили вызов в микрорайон Дзирциемс, где нетрезвый водитель автомобиля Volvo врезался в дорожное ограждение и попытался покинуть место происшествия, сообщает Полиция самоуправления.

Прибыв на место, полицейские получили от очевидцев информацию о направлении, в котором скрылся водитель. Мужчина забежал во двор одного из многоквартирных домов, однако вскоре был настигнут.

Полицейские потребовали, чтобы он остановился и проследовал к служебному автомобилю, однако мужчина неоднократно отказывался выполнять законные требования.

Для оказания помощи на место происшествия был направлен дополнительный экипаж муниципальной полиции. Сразу после его прибытия нарушителя задержали и доставили в служебный автомобиль.

Даже находясь в полицейской машине, мужчина попытался самовольно выбраться наружу и снова скрыться, однако эта попытка также оказалась безуспешной.

После этого к работе подключилась Государственная полиция, которая приняла дальнейшие процессуальные действия по делу.

Поскольку задержанный неоднократно не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, муниципальная полиция Риги возбудила в отношении него дело об административном правонарушении.