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Пьяный водитель устроил погоню по дворам рижского микрорайона 0 237

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудники муниципальной полиции задержали нетрезвого водителя.

Фото: Полиция самоуправления.

В ночь на 26 июля в рижском микрорайоне Дзирциемс сотрудники муниципальной полиции задержали нетрезвого водителя, который после столкновения с дорожным ограждением попытался скрыться. Даже после задержания мужчина продолжал сопротивляться и предпринял еще одну попытку побега.

В ночь на 26 июля сотрудники муниципальной полиции Риги получили вызов в микрорайон Дзирциемс, где нетрезвый водитель автомобиля Volvo врезался в дорожное ограждение и попытался покинуть место происшествия, сообщает Полиция самоуправления.

Прибыв на место, полицейские получили от очевидцев информацию о направлении, в котором скрылся водитель. Мужчина забежал во двор одного из многоквартирных домов, однако вскоре был настигнут.

Полицейские потребовали, чтобы он остановился и проследовал к служебному автомобилю, однако мужчина неоднократно отказывался выполнять законные требования.

Для оказания помощи на место происшествия был направлен дополнительный экипаж муниципальной полиции. Сразу после его прибытия нарушителя задержали и доставили в служебный автомобиль.

Даже находясь в полицейской машине, мужчина попытался самовольно выбраться наружу и снова скрыться, однако эта попытка также оказалась безуспешной.

После этого к работе подключилась Государственная полиция, которая приняла дальнейшие процессуальные действия по делу.

Поскольку задержанный неоднократно не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, муниципальная полиция Риги возбудила в отношении него дело об административном правонарушении.

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#Рига #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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