Американский суд вынес суровый приговор отцу подростка, устроившего кровавую бойню в школе штата Джорджия. Суд признал, что мужчина сам создал условия для трагедии, подарив сыну оружие, несмотря на его серьезные психические проблемы.

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Американский суд вынес суровый приговор отцу подростка, устроившего кровавую бойню в школе штата Джорджия. Суд пришел к выводу, что мужчина сам создал условия для трагедии, подарив сыну оружие, несмотря на его серьезные психические проблемы.

В американском штате Джорджия суд приговорил к 15 годам лишения свободы отца подростка, устроившего массовую стрельбу в школе. Мужчина подарил сыну огнестрельное оружие на Рождество, а спустя несколько месяцев именно из этой винтовки подросток убил четырех человек.

Трагедия произошла в сентябре 2024 года в средней школе Apalachee High School в городе Уиндер, неподалеку от Атланты. Тогда 14-летний Колт Грей открыл огонь по людям, в результате чего погибли двое учеников и двое учителей.

Хотя подросток на протяжении всего судебного процесса отрицал свою вину, следствие установило, что именно он был стрелком. На этой неделе суд приговорил его к пожизненному заключению.

Суд возложил ответственность и на отца

55-летний Колин Грей еще в марте был признан виновным по четырем эпизодам непредумышленного убийства.

По мнению суда, мужчина не только передал сыну оружие, но и должен был понимать, что подросток представляет опасность для окружающих из-за серьезных психических проблем.

Во время разбирательства выяснилось, что в своей комнате юноша оборудовал своеобразный алтарь в честь Николаса Круза — стрелка, устроившего массовое убийство в школе города Паркленд (штат Флорида) в 2018 году.

Суд пришел к выводу, что отец проигнорировал тревожные признаки и фактически дал подростку возможность реализовать свои намерения.

Мог получить 80 лет

За совершенные преступления Колину Грею грозило до 80 лет лишения свободы.

Однако окончательный срок оказался значительно меньше — 15 лет. Судья пояснил, что не все предъявленные обвинения предусматривают обязательное наказание в виде тюремного заключения.

Один из редких подобных приговоров

Колин Грей стал третьим родителем в истории США, которого признали уголовно ответственным за массовую стрельбу, совершенную собственным ребенком.

Несколькими месяцами ранее аналогичный процесс завершился в штате Мичиган. Тогда родителей подростка, застрелившего четырех одноклассников, приговорили соответственно к 10 и 15 годам лишения свободы.

Присяжные пришли к выводу, что супруги не обеспечили безопасное хранение оружия в доме и проигнорировали очевидные психические проблемы сына.

Решение суда в Джорджии стало еще одним примером того, что американская судебная практика все чаще возлагает ответственность за школьные расстрелы не только на самих преступников, но и на их родителей. Если взрослые игнорируют признаки опасного поведения и предоставляют детям доступ к оружию, они также могут оказаться на скамье подсудимых.