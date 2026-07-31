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Полицейских, совершивших умышленные преступления, следует лишать служебной пенсии - Рукс 2 167

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.07.2026
LETA
Изображение к статье: Рукс
ФОТО: LETA

Сотрудников полиции, совершивших умышленные преступления, следует лишать права на получение пенсии за выслугу лет. Об этом в пятницу в интервью программе TV3 «900 секунд» заявил начальник Государственной полиции Латвии Арманд Рукс.

По его словам, соответствующие изменения в законодательство могут быть вынесены на рассмотрение.

Кроме того, Рукс считает необходимым предусмотреть исключение из правил, касающихся врачебной тайны при ежегодных медицинских осмотрах сотрудников полиции. Речь идет о случаях, когда у медиков возникают подозрения на проблемы со здоровьем, способные повлиять на службу, в том числе на возможные зависимости. Сейчас, согласно законодательству о правах пациентов, такая информация руководству полиции не передается.

Как уже сообщалось, после двух случаев, когда сотрудники полиции в свободное от службы время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили преступления, министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) распорядился провести служебную проверку в отношении Арманда Рукса.

В свою очередь, Рукс поручил провести внутренний аудит, чтобы оценить действующую систему контроля и механизмы дисциплинарного надзора, а также найти дополнительные меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, что в минувшие выходные в Приекуле пьяный полицейский, находившийся вне службы, во время публичного праздника смертельно избил преподавателя. А в среду в Аизкраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения вне службы, устроила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места аварии.

После трагедии в Приекуле в полиции в профилактических целях будут проводить проверки на алкоголь. Они коснутся сотрудников, при исполнении обязанностей использующих табельное огнестрельное оружие и управляющих служебным транспортом.

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#профилактика #преступления
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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