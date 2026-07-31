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Бюро внутренней безопасности (IDB) просит начать уголовное преследование сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которого подозревают в сокрытии крупных выигрышей в азартных играх и уклонении от уплаты налогов.
Как сообщили агентству LETA в IDB, материалы уголовного процесса уже переданы в Прокуратуру по налоговым и таможенным делам для решения вопроса о начале уголовного преследования.
По данным следствия, сотрудник Рижского регионального управления VUGD в течение нескольких лет, подавая ежегодные декларации государственного должностного лица в Службу государственных доходов (VID), сознательно не указывал сведения о доходах, полученных в виде выигрышей в азартных играх, а также о связанных с ними крупных сделках.
Ущерб государству оценили более чем в 38 тысяч евро
В ходе досудебного расследования IDB также установило, что пожарный уклонялся от уплаты налогов, в результате чего государству, по версии следствия, был причинен ущерб в размере более 38 000 евро.
В связи с этим правоохранители предлагают привлечь его к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного закона Латвии:
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за уклонение от уплаты налогов в крупном размере;
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за внесение заведомо ложных сведений в декларацию государственного должностного лица в крупном размере.
Чем занимается Бюро внутренней безопасности
Бюро внутренней безопасности находится в непосредственном подчинении министра внутренних дел. В его задачи входит выявление, расследование и предотвращение преступлений, совершенных сотрудниками учреждений системы МВД и Управления мест заключения, а также расследование преступлений с применением насилия, совершенных при исполнении служебных обязанностей сотрудниками портовой и муниципальной полиции.
Если прокуратура согласится с выводами следствия, сотруднику Государственной пожарно-спасательной службы предстоит уголовное преследование по обвинениям в сокрытии доходов, полученных от азартных игр, и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Вина подозреваемого будет установлена только по итогам судебного разбирательства.
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