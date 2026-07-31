Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийский пожарный сорвал джекпот — и попал под уголовное дело 1 695

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожарный сорвал джекпот

ChatGPT

Бюро внутренней безопасности (IDB) просит начать уголовное преследование сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которого подозревают в сокрытии крупных выигрышей в азартных играх и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили агентству LETA в IDB, материалы уголовного процесса уже переданы в Прокуратуру по налоговым и таможенным делам для решения вопроса о начале уголовного преследования.

По данным следствия, сотрудник Рижского регионального управления VUGD в течение нескольких лет, подавая ежегодные декларации государственного должностного лица в Службу государственных доходов (VID), сознательно не указывал сведения о доходах, полученных в виде выигрышей в азартных играх, а также о связанных с ними крупных сделках.

Ущерб государству оценили более чем в 38 тысяч евро

В ходе досудебного расследования IDB также установило, что пожарный уклонялся от уплаты налогов, в результате чего государству, по версии следствия, был причинен ущерб в размере более 38 000 евро.

В связи с этим правоохранители предлагают привлечь его к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного закона Латвии:

  • за уклонение от уплаты налогов в крупном размере;

  • за внесение заведомо ложных сведений в декларацию государственного должностного лица в крупном размере.

Чем занимается Бюро внутренней безопасности

Бюро внутренней безопасности находится в непосредственном подчинении министра внутренних дел. В его задачи входит выявление, расследование и предотвращение преступлений, совершенных сотрудниками учреждений системы МВД и Управления мест заключения, а также расследование преступлений с применением насилия, совершенных при исполнении служебных обязанностей сотрудниками портовой и муниципальной полиции.

Если прокуратура согласится с выводами следствия, сотруднику Государственной пожарно-спасательной службы предстоит уголовное преследование по обвинениям в сокрытии доходов, полученных от азартных игр, и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Вина подозреваемого будет установлена только по итогам судебного разбирательства.

×
Читайте нас также:
#налоги #прокуратура #азартные игры #следствие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Колин Грей
Изображение к статье: Телефонные мошенники Эксклюзив!
Изображение к статье: человека проверяют на алкотестере
Изображение к статье: человек за решеткой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Штекеры USB
Техно
Изображение к статье: Деньги
Политика
Изображение к статье: Полицейские и пенсия
ЧП и криминал
Изображение к статье: зал заседаний Сейма
Политика
3
Изображение к статье: Броуд-Пик
В мире
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Штекеры USB
Техно
Изображение к статье: Деньги
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео