В море недалеко от Порт-Макдоннелла на юго-востоке австралийского штата Южная Австралия были обнаружены тела родившейся в Эстонии Хелены Райт и ее 23-месячного ребенка.

За сутки до предполагаемого убийства своих детей и самоубийства 36-летняя жительница Южной Австралии обратилась в полицию. Теперь следствие выясняет, можно ли было предотвратить трагедию, которая потрясла всю страну.

Австралийская полиция раскрыла новые обстоятельства расследования предполагаемого убийства двух маленьких детей и последующего самоубийства их матери. Как выяснилось, за день до трагедии 36-летняя Хелена Райт пришла в полицейский участок и разговаривала с сотрудниками правоохранительных органов.

Тела женщины и ее 23-месячной дочери были обнаружены в океане у города Порт-Макдоннелл в штате Южная Австралия. Неподалеку местные жители нашли оставленный автомобиль с работающим двигателем.

Трехмесячный сын Хелены Райт пропал без вести. Поиски продолжались несколько дней, однако в среду полиция официально прекратила операцию после заключения специалистов, что ребенок не мог выжить.

«На основании экспертного заключения и имеющейся информации младенец не мог выжить за прошедшее время ни в воде, ни на суше», — заявили в полиции.

Правоохранители также отметили, что сложные погодные условия и особенности местности практически исключают возможность обнаружить ребенка в ближайшее время.

За день до трагедии женщина пришла в полицию

Полиция Южной Австралии подтвердила, что в воскресенье, 26 июля, Хелена Райт самостоятельно пришла в полицейский участок города Маунт-Гамбир и беседовала с сотрудниками, передает New York Post.

На следующий день около 9:28 утра в полицию позвонил один из друзей женщины, после чего сотрудники отправились проверить ее дом. Однако никого дома они не обнаружили.

Позже, в 11:13, в полицию поступило сообщение от очевидцев об автомобиле Хелены Райт, оставленном возле мыса Нортумберленд.

Поскольку обстоятельства произошедшего теперь расследуются коронером, полиция отказалась раскрывать дополнительные детали.

«Все имеющиеся материалы и доказательства будут переданы коронеру. До завершения расследования мы не считаем возможным давать дальнейшие комментарии», — заявили правоохранители.

Соседи не ожидали трагедии

По словам соседей, семья вела закрытый образ жизни, но всегда оставалась дружелюбной и отзывчивой.

Хелену Райт они описывают как жизнерадостную женщину, которая любила заниматься садом и с удовольствием общалась с соседями.

«Они были очень религиозными, каждое воскресенье ходили в церковь», — рассказал один из жителей района.

По его словам, женщина не работала, занималась воспитанием детей и любила шить для них одежду.

Газета The Advertiser сообщает, что близкие замечали у Хелены проблемы с психическим здоровьем.

При этом соседи утверждают, что она производила впечатление заботливой матери.

«Мы никогда не слышали из их дома криков или ссор. Это были замечательные соседи», — рассказали они.

Следствие рассматривает версию убийства и самоубийства

Известно, что Хелена Райт родилась в Эстонии.

Руководитель расследования, суперинтендант Трент Кокс, сообщил, что в понедельник утром младенец находился вместе с матерью. По его словам, спустя три дня шансов найти ребенка живым уже не осталось.

«Реальность такова, что спустя три дня вероятность обнаружить малыша живым равна нулю. Сейчас речь идет уже не о спасательной операции, а о поиске тела», — сказал Кокс.

Следствие не располагает данными, которые свидетельствовали бы о причастности к трагедии других людей.

«На данный момент нет информации, указывающей на участие в этом трагическом происшествии кого-либо, кроме матери и двух ее детей», — говорится в заявлении полиции.

Именно поэтому произошедшее расследуется как предполагаемое убийство детей с последующим самоубийством матери.

О случившемся уже уведомлен супруг Хелены Райт и отец детей.

«Обнимите своих детей»

Трент Кокс признался, что трагедия тяжело сказалась не только на семье погибших, но и на спасателях, участвовавших в поисках.

Он призвал сотрудников и жителей региона поддерживать друг друга.

«Позаботьтесь о себе и своих близких. Обнимите своих детей чуть крепче», — сказал он.

По словам полицейского, гибель столь маленьких детей и их матери потрясла всю местную общину независимо от того, есть ли у людей собственные дети.

Для поддержки участников поисковой операции в Маунт-Гамбир направлены психологи и медицинские специалисты. Они будут работать столько, сколько потребуется.

В поисках младенца участвовали специализированные подразделения полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, добровольцы, спасатели, пожарные, а также использовались наземная техника, катера, авиация и беспилотники.

От применения подводного дрона пришлось отказаться из-за неблагоприятных условий на море.

Полиция отдельно поблагодарила всех добровольцев и сотрудников экстренных служб, принимавших участие в поисковой операции.

Эта трагедия вновь подняла вопросы о том, насколько своевременно удается выявлять людей, нуждающихся в психологической помощи, и достаточно ли эффективны существующие механизмы реагирования. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, однако уже сейчас ясно, что гибель молодой матери и двух маленьких детей стала тяжелым потрясением для всей Австралии.