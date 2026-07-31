В американском штате Мичиган произошла трагедия, потрясшая всю страну. По данным полиции, 47-летний мужчина застрелил жену и шестерых детей, после чего устроил пожар в доме и свел счеты с жизнью. Следователи продолжают выяснять мотивы преступления.

Власти американского штата Мичиган продолжают расследование одной из самых страшных семейных трагедий последних лет. По данным полиции, 47-летний Кристофер Каролкевич застрелил свою 39-летнюю супругу Аманду и шестерых детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет, после чего покончил с собой. Затем он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

Трагедия произошла в городке Гранд-Хейвен на восточном берегу озера Мичиган. Пожарные и полицейские прибыли к дому после сообщений соседей о возгорании. Тела всех восьми членов семьи были обнаружены в разных спальнях.

По словам капитана полиции округа Оттава Джейкоба Спаркса, расследование подтверждает версию убийства с последующим самоубийством.

«На данный момент следствие показывает, что это убийство с последующим самоубийством, а пожар был устроен уже после убийств», — заявил он.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти всех членов семьи стали огнестрельные ранения.

Следователи выяснили, что четверо погибших детей были родными детьми супругов, еще две 11-летние девочки были удочерены. Их имена пока не разглашаются.

По предварительным данным, поджег был намеренно устроен сразу в нескольких местах внутри дома. Следователи также не исключают, что преступление могло начаться еще вечером накануне, поскольку жители района ранее сообщали о запахе дыма.

Полиция считает, что Каролкевич использовал зарегистрированный на него пистолет, однако пока не сообщает, удалось ли обнаружить оружие среди обгоревших конструкций дома.

К расследованию подключились специалисты подразделения по расследованию причин пожаров полиции штата Мичиган, а также кинологическая служба.

Кристофер Каролкевич до недавнего времени занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), где работал удаленно. Организация сообщила, что его трудовые отношения завершились ранее в июле. В официальном заявлении отмечается, что сотрудники потрясены случившимся и выражают глубокие соболезнования родственникам погибших.

Аманда Каролкевич, известная друзьям как Мэнди, работала учителем начальных классов по замещению в школе Peach Plains Elementary School, была автором детских книг и активно помогала детям с особыми потребностями.

Руководство школьного округа ранее официально отмечало ее как педагога, который «вкладывает в свою работу всю душу».

Родители погибшей женщины рассказали местным журналистам, что их дочь была добрым и преданным человеком.

«Наша дочь Мэнди была доброй и самоотверженной. Она всей душой любила свою семью и своих учеников. Мы дорожили каждым мгновением, проведенным с ней и шестью внуками. Никакие слова не способны передать наше горе», — говорится в их заявлении.

Супруги познакомились в 2008 году, работая в одной компании по производству напитков. Уже через год они поженились. В семье родились четверо родных детей, позже супруги удочерили еще двух девочек.

В своем блоге, который Аманда вела до 2016 года, она часто писала о христианской вере, семейном счастье и любви к мужу. Сам Кристофер в 2019 году называл себя «очень счастливым человеком», поздравляя супругу с десятой годовщиной свадьбы. После закрытия блога женщина продолжала публиковать семейные видео в TikTok. Совсем недавно она показывала кадры поездки в Китай вместе с двумя детьми.

Следствие продолжается. Официально мотив преступления пока не назван.