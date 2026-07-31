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За убийство трех человек суд назначил 15 и 14 лет тюрьмы 0 65

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма ждет

Курземский окружной суд в Лиепае в пятницу приговорил двух мужчин, признанных виновными в убийстве трех человек, к 15 годам 9 месяцам и 14 годам 6 месяцам лишения свободы. После освобождения оба также будут находиться под пробационным надзором в течение четырех лет.

Эдгар Юдинс получил 15 лет и 9 месяцев тюрьмы, а Мартиньш Стуре — 14 лет и 6 месяцев. Эти сроки оказались мягче, чем первоначальные приговоры: ранее суд назначил им 24 и 23 года заключения соответственно. Полный текст нового приговора можно будет обжаловать в течение десяти рабочих дней после его публикации 14 августа.

Всего мужчинам были предъявлены обвинения по шести эпизодам, включая три убийства.

Два убийства, после которых поджигали дома

По данным прокуратуры, первое преступление произошло в июне 2018 года. Стуре, Юдинс и еще один мужчина собирались выполнять работы в сельской местности недалеко от Резекне. Во время совместного распития алкоголя между ними возник конфликт. Двое обвиняемых вывезли знакомого в заброшенный дом в Лудзенском крае, убили его, а затем подожгли строение вместе с телом, пытаясь скрыть следы преступления.

В августе того же года мужчины приехали в гости к знакомым — женщине 1960 года рождения и мужчине 1953 года рождения — в Иршскую волость Айзкраукльского края. После совместного застолья между хозяевами и гостями произошла ссора, в результате которой оба хозяина были убиты. Затем обвиняемые вновь подожгли дом, оставив тела внутри.

Кроме того, они были признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и краже. Покидая место преступления, мужчины похитили два велосипеда, чтобы быстрее скрыться.

Ранее Курземский окружной суд признал обоих виновными и назначил им более длительные сроки заключения, однако Верховный суд Латвии частично отменил этот приговор.

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#тюрьма #Латвия #кража #прокуратура #судебный процесс #преступления #поджог
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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