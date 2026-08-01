Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала гражданина Латвии Роберта Немиро, который ранее участвовал в латвийской версии шоу «Танцы со звездами». По данным американских властей, он незаконно находился в стране после окончания срока действия визы, а в отношении него уже выносились приговоры по ряду уголовных дел.

В США задержан гражданин Латвии Роберт Немиро — бывший участник латвийского шоу «Танцы со звездами». Как сообщили Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) и Министерство внутренней безопасности США (DHS), в отношении него начата процедура депортации, пишет Fox News.

По данным ICE, сотрудники ведомства задержали Немиро в Сан-Франциско после обращения Службы гражданства и иммиграции США. Американские власти утверждают, что он приехал в США по визе в октябре 2011 года, однако после окончания срока ее действия в августе 2012 года страну не покинул.

В DHS заявили, что Немиро ранее был осужден за нападение с применением оружия на человека, не являющегося членом семьи, а также за хулиганство. Кроме того, по данным ведомства, он задерживался по обвинениям в причинении телесных повреждений, сексуальном насилии, хранении наркотических веществ и принадлежностей для их употребления.

Помощник министра внутренней безопасности США Лорен Бис, комментируя задержание, заявила:

«Этот нелегальный иммигрант из Латвии, возможно, когда-то строил карьеру профессионального танцора на телевидении, но превратился в профессионального преступника, в чьем послужном списке — тяжкое нападение с применением оружия, сексуальное насилие и хранение наркотиков».

Она также подчеркнула, что, несмотря на статус Калифорнии как «штата-убежища», сотрудникам ICE удалось задержать Немиро, и теперь он будет депортирован из США.

Роберт Немиро получил известность в Латвии благодаря участию в телешоу «Dejo ar zvaigzni!» («Танцы со звездами»). Официальных комментариев самого Немиро или его представителей после задержания пока не поступало.

Американские власти начали процедуру депортации Робертса Немиро, ссылаясь на нарушение иммиграционного законодательства и его криминальное прошлое.