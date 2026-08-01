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«Он даже не затормозил»: чехи торопились в Эстонию, но преодолеть Латвию на новом авто им не удалось 0 887

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Путешествие семьи из Чехии в Эстонию неожиданно прервалось в Латвии после аварии на Сигулдском шоссе у Берги. Их почти новый автомобиль получил такие повреждения, что продолжать поездку на нем стало невозможно.

ДТП произошло на Сигулдском шоссе недалеко от Берги. В результате столкновения одна полоса движения оказалась перекрыта, а на трассе быстро образовалась длинная пробка.

К моменту прибытия съемочной группы Degpunktā (ТВ3) пожарные уже очистили проезжую часть, однако поврежденные автомобили еще оставались на месте происшествия.

Одного из водителей — владельца серого Volkswagen — осматривали медики. Неподалеку находилась семья из Чехии, чье путешествие через Латвию неожиданно оборвалось.

По словам туристов, они остановились в пробке, когда в их автомобиль сзади на полной скорости врезалась другая машина.

«Это была не наша вина. Мы остановились из-за пробки, а он даже не затормозил», — рассказал глава семьи.

По его словам, удар оказался настолько сильным, что автомобиль получил серьезные повреждения.

«Это совершенно новый автомобиль, он у нас всего два месяца», — добавил мужчина.

На момент аварии семья уже пять дней находилась в дороге. Конечной целью путешествия была Эстония, до которой оставалось всего несколько часов пути.

Теперь туристам предстоит решать, как продолжить отпуск. Пока неизвестно, удастся ли отремонтировать автомобиль или придется искать другой транспорт, однако отказываться от поездки семья не намерена.

Подобные аварии на загруженных трассах нередко происходят именно в местах образования пробок, когда один из водителей не успевает вовремя снизить скорость. Обстоятельства столкновения предстоит установить полиции.

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#полиция #туризм #Чехия #Латвия #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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