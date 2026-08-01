Обычная на первый взгляд авария на улице Илукстес в Риге обернулась неожиданным продолжением. Во время оформления ДТП выяснилось, что водитель Volkswagen уже около десяти лет ездит без водительского удостоверения, а один из полицейских недавно уже задерживал его за то же нарушение.

ДТП произошло на улице Илукстес, где столкнулись Volkswagen и Nissan. После аварии оба водителя по-разному объяснили случившееся и не смогли договориться о том, кто нарушил правила, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Водитель Volkswagen Марис утверждает, что был вынужден резко уйти в сторону, когда Nissan начал смещаться в его полосу.

В свою очередь водительница Nissan Наталья уверяет, что уже стояла перед поворотом налево и ожидала возможности завершить маневр, когда в ее автомобиль врезался Volkswagen.

«Я уже 30 лет за рулем. Езжу осторожно. Я стояла, ждала возможности повернуть, и вдруг в меня врезались», — рассказала Наталья.

В результате столкновения никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили, однако дальнейшее оформление ДТП оказалось куда более неожиданным.

Когда сотрудники Государственной полиции попросили предъявить водительские удостоверения, выяснилось, что у Мариса прав нет.

Во время разговора с полицейскими мужчина признался, что ездит без водительского удостоверения уже около десяти лет.

«Как вы вообще ездите без прав?» — спросил сотрудник полиции.

«Уже десять лет езжу», — ответил Марис.

На этом неожиданности не закончились. Один из полицейских узнал водителя и вспомнил, что совсем недавно уже останавливал его за такое же нарушение.

«Я вас помню. Два месяца назад… Марис, ну вы хулиган!» — сказал полицейский.

Сам водитель не отрицал, что уже неоднократно попадался за езду без прав.

По словам Мариса, водительское удостоверение он так и не получил из-за неоплаченных штрафов, которые не смог вовремя погасить.

«Да, тогда был штраф. Часть уже оплатил, часть — нет», — рассказал он.

Теперь к уже имеющимся административным нарушениям добавится еще одно. Кроме того, Государственная полиция рассмотрит вопрос о возможной конфискации автомобиля, на котором мужчина попал в аварию.