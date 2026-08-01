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Следы крови у шлюза и спасательная операция: в Сунтажи мужчина получил тяжелые травмы во время купания 0 141

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Abze
ФОТО: скриншот видео TV3

В Огрском крае мужчину госпитализировали после несчастного случая на Мельничном пруду в Сунтажи. По предварительной информации, он упал в районе шлюза, где сильное течение и скользкие конструкции могут представлять серьезную опасность для отдыхающих.

Накануне спасателям и медикам пришлось проводить спасательную операцию на Мельничном пруду в поселке Сунтажи. Мужчина получил травмы в районе шлюзов и был доставлен в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По данным Службы неотложной медицинской помощи, вызов был связан с возможным утоплением.

«Можем подтвердить, что вчера получили вызов, связанный с утоплением. Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу», — сообщил представитель службы Микс Дуцис.

После происшествия на камнях и возле моста остались многочисленные следы крови. При этом официально не подтверждено, что они принадлежат пострадавшему.

В Государственной полиции сообщили, что помимо угрозы утопления мужчина получил и телесные повреждения.

По словам местных жителей, наиболее вероятно, что мужчина поскользнулся возле шлюза и упал в воду.

«Поскользнулся, упал в воду. Думаю, течением его унесло к камням», — предположил местный житель Янис.

Похожую версию озвучил и другой очевидец.

«Там очень скользкий край. Если он прыгнул в воду и потом пытался выбраться, то поскользнулся и упал обратно», — рассказал Гинтс.

Мельничный пруд давно остается популярным местом отдыха, однако шлюзы рядом с пляжем представляют дополнительную опасность. По словам местных жителей, предупреждающие знаки здесь установлены уже много лет.

Янис отметил, что не помнит подобных происшествий, однако подчеркнул, что прыгать со шлюзов запрещено.

Когда вода проходит через шлюзы, образуются сильные водовороты. Они способны прижать человека к бетонным конструкциям, что значительно увеличивает риск не только утопления, но и тяжелых травм.

Именно поэтому спасатели и местные жители советуют отдыхающим держаться подальше от подобных гидротехнических сооружений, даже если внешне вода кажется спокойной.

Происшествие в Сунтажи стало очередным напоминанием о том, что купание рядом со шлюзами может быть опасным даже для опытных пловцов.

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#безопасность #спасатели #травмы #купание
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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