В Ливберзской волости Елгавского края произошел пожар на крыше жилого дома, где загорелись солнечные панели. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно покинули здание.

В пятницу Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Ливберзскую волость Елгавского края, где на крыше двухэтажного жилого дома произошел пожар.

Сообщение о происшествии поступило в 11:48. Прибывшие на место спасатели установили, что горят солнечные панели, установленные на крыше здания. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались два человека. По информации ГПСС, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью ликвидирован к 12:45, после чего работы на месте завершились.

Хотя площадь возгорания оказалась небольшой, пожары, связанные с солнечными панелями, требуют особой осторожности. Даже после отключения электроснабжения отдельные элементы фотоэлектрической системы могут оставаться под напряжением, что осложняет работу спасателей.

Причина возгорания пока не сообщается. Обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 64 вызова. Из них 12 были связаны с тушением пожаров, 36 — со спасательными работами, а еще 16 оказались ложными.