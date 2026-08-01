Рижский окружной суд 3 сентября вновь приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего сотрудника Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Айгара Спаранса. Повторное рассмотрение назначено после того, как Верховный суд полностью отменил обвинительный приговор.

Рижский окружной суд 3 сентября заново рассмотрит уголовное дело бывшего сотрудника Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Айгара Спаранса, обвиняемого в шпионаже и злоупотреблении служебным положением.

Необходимость повторного рассмотрения возникла после решения Верховного суда, который полностью отменил вынесенный ранее приговор и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Ключевым вопросом стал не сам факт хранения секретных материалов, а правовая квалификация действий обвиняемого.

По версии обвинения, после ухода из БЗС Спаранс незаконно сохранил документы с грифом «секретно», перевез их домой и хранил в месте, где к ним могли получить доступ посторонние.

Суды первой и апелляционной инстанций признали его виновным как в злоупотреблении служебным положением, так и в шпионаже, назначив наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с последующим двухлетним пробационным надзором.

Однако Сенат Верховного суда пришел к выводу, что апелляционный суд неверно применил норму закона о шпионаже.

Суд указал, что уголовная ответственность за незаконный сбор государственной тайны по этой статье предполагает наличие цели передать сведения иностранному государству или иностранной организации. Само по себе незаконное хранение секретных материалов без такого умысла не образует состав преступления, связанного со шпионажем.

При этом Верховный суд согласился, что действия Спаранса могли быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением, поскольку хранение носителей государственной тайны вне установленного порядка создало угрозу интересам оперативной деятельности.

Именно из-за ошибки в квалификации одного из обвинений был полностью отменен апелляционный приговор, поскольку оба эпизода были объединены в единое описание преступления.

Защита назвала решение Верховного суда подтверждением своей позиции. Адвокат Александр Березин заявил, что его подзащитному никогда не вменялось сотрудничество с иностранным государством, а потому обвинение в шпионаже изначально было необоснованным.

До вступления нового судебного решения в законную силу в отношении Спаранса продолжают действовать меры пресечения — ему запрещено покидать страну, а также предписано сообщать о смене места жительства.

Параллельно в Рижском городском суде рассматривается еще одно уголовное дело, связанное с этим расследованием. Обвиняемой по нему проходит бывшая сотрудница БЗС и супруга Спаранса Линда Спаране.

Кроме того, ранее Служба государственной безопасности расследовала в отношении Спаранса отдельное дело о предполагаемом получении взятки в размере 35 тысяч евро. По словам его адвоката, этот процесс был прекращен по реабилитирующим основаниям.